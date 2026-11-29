Batum'daki maç ve tribün olayları:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile güvenlik gerekçesiyle Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı maçı 2-1 kazandı. Karşılaşma sırasında tribünde açılan Filistin bayraklarına Gürcü polisinin müdahalesi gerginliklere yol açtı; bazı taraftarlar polis müdahalesine karşı Beşiktaşlı arkadaşlarına destek verdi.

Galatasaraylı Oğuzhan Şirin'in anlatımı:

Maça Türk takımlarını destek etmek için arkadaşlarıyla gittiklerini söyleyen Oğuzhan Şirin, olayları şu sözlerle anlattı: "Türk takımını desteklemek için gittik. Batum yakındı, plan yaptık, gittik. Biz oraya sabah gittik. Sabah meydanda Beşiktaşlı arkadaşlarla vakit geçirdik. Maça geçtik, her şey yolundaydı. İki 30-40’lı yaşlarda Beşiktaşlı arkadaş Filistin bayrağı açıyorlardı. O sırada tribüne 20-30 kadar polis indi. 20-30 polise diğer o iki arkadaşı korumak için Beşiktaşlı arkadaşlar müdahale ettiler. O sırada bir arbede yaşandı. Polis aniden, çok çabuk bir şekilde biber gazı sıkmaya başladı. Aşırı fazla kullandılar. Biz de bunları görünce kendi milletimize bu yapılıyor diye dayanamadık, koştuk. Tek amacımız da polisi tribünün dışına püskürtmekti. Zaten polis tribünden çekilince olaylar da kapandı, herkes maçına döndü."

Şirin, müdahalenin kaynağı olarak Gürcü polisini gösterdi: "Olaylar tamamen Gürcü polisinin iş bilmezliği diyelim. Tribünde biber gazı kullanılmaz. Biber gazını hemen çıkardılar. Beşiktaşlı taraftarların tek amacı kendi arkadaşlarına sahip çıkmaktı." Ayrıca karşı tribünde İsrail bayraklarının rahatça açıldığını, Filistin bayraklarına ise sürekli müdahale edildiğini belirtti.

Oğuzhan Şirin'in polise müdahale anında çekilen fotoğrafının Türkiye'ye döndükten sonra tişörtlere basıldığını gördüğünü, ailesinin ise endişe ile gurur karışımı tepkiler verdiğini söyledi. Şirin, yurt dışındaki birlik duygusunu vurgulayarak önümüzdeki Galatasaray - Beşiktaş maçının dostane geçmesini diledi.

Fenerbahçeli Eren Pullu'nun gözlemleri:

Eren Pullu olay sırasında Oğuzhan Şirin'in yanında olduğunu belirterek yaşananları aktardı: "Ben normalde Fenerbahçeliyim. O gün tişörtle gelmiştim. Arkadaş ’Niye formayla gelmedin?’ dedi. Ben de arabada bunu görünce Adana Demir forması giyeyim dedim... Polis bir anda taşkınlık yapınca Oğuz’un koştuğunu gördüm. Ben de peşinden koştum. Bir anda kendimizi olayın içinde bulduk. Biz de arkadaşlarımızı savunmak istedik. İki arkadaşımız Filistin bayrağı açtı. Polis bir anda biber gazlarıyla saldırmaya başladı. Üstlerine falan atladılar, milleti almaya çalıştılar. Biz de oradan koştuk."

Pullu, yapılan müdahaleyi haksız bulduklarını ve buna kayıtsız kalmadıklarını söyledi: "Sonuçta orada bir haksızlık var, haksızlık için açılmış bir bayrak o. Biz de o haksızlığa göz yummadık. Yummamaya çalıştık en azından." Ayrıca seremonide Beşiktaşlı futbolcuların el sıkmamasını gördüklerini ve bunun kendileri için doğru bir tavır olduğunu ifade etti.

Her iki taraftarın anlatımı, yurt dışındaki karşılaşmalarda tribün dayanışmasının öne çıktığını ve gergin anların en çok güvenlik müdahalelerinin biçimine bağlı olarak tırmandığını gösterdi. Olayın ardından polis tribünden çekildiğinde gerginliğin söndüğü ve maçın devam ettiği belirtildi.

OĞUZHAN ŞİRİN