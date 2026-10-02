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BAU'dan Taşkent'te öğrencilere yönelik yapay zekâ laboratuvarı

Bahçeşehir Üniversitesi, Taşkent’te 1 Ekim'de açılan 'BAU Sınıfı' ile CANA okullarında yapay zekâ, kodlama ve yeni nesil teknolojilerde öğrencilere mentorluk ve erişim sağlıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

BAU'dan Taşkent'te öğrencilere yönelik yapay zekâ laboratuvarı

BAU ve CANA iş birliği:

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yer alan bir okula yapay zekâ laboratuvarı kurdu. Laboratuvarın açılışı, Özbekistan’da Öğretmenler Günü olarak kutlanan 1 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Taşkent’te nöromühendislik alanında çalışmalar yürüten CANA (Central Asia Neuroengineering Academy) bünyesindeki merkeze, Bahçeşehir Üniversitesi’nin desteğiyle son teknoloji ekipmanlarla donatılan ve "BAU Sınıfı" adı verilen bir alan kazandırıldı.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Taşkent İletişim Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Yüce, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar, BAU Uluslararası Tanıtım Direktörü Sabri Versan, Özbekistan BAU İletişim Ofisi Müdürü Mansurbek Saidov, CANA okulları temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Törende merkezin iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini güçlendireceği vurgulandı.

merkezin hedefleri ve imkanları:

Merkez, öğrencilerin yapay zekâ, kodlama ve yeni nesil teknolojilerle tanışacağı kapsamlı bir eğitim ve inovasyon merkezi olarak tasarlandı. BAU akademisyenleri, önümüzdeki süreçte burada eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek bilgi aktarımında bulunacak. Açılış konuşmalarında merkezin gençlerin kodlama becerilerini geliştirmeleri, yapay zekâyı keşfetmeleri ve geleceğe yönelik projeler üretmeleri için hazırlandığı belirtildi.

deneyim paylaşımı ve mentorluk:

BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar açılışta, üniversitenin son üç yılda dünya çapından uzmanları davet ederek düzenlediği ve her birinde yaklaşık on bin kişinin katıldığı yapay zekâ zirveleri deneyimini laboratuvara taşıdıklarını söyledi. Dündar, bu bilgi birikiminin genç kuşaklarla paylaşılmasının amaçlandığını ve laboratuvarın öğrencilere sınıf ortamından farklı, daha özgün bir çalışma hissiyatı verecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Dündar ayrıca, BAU bünyesinde bulunan yaklaşık 97 Özbek öğrenci sayısına dikkat çekerek, laboratuvarın üniversitenin farklı fakültelerinden mentorluk imkanı sunacağını belirtti. Bu yapı sayesinde öğrenciler hem teknik donanıma hem de akademik rehberliğe erişim sağlayacaklar.

BAU Uluslararası Tanıtım Direktörü Sabri Versan ise açılışın yalnızca teknolojik bir yatırım değil, Türkiye ile Özbekistan arasındaki eğitim köprüsünü sağlamlaştıran bir adım olduğunu vurguladı. Kurulan laboratuvarın, bölgedeki öğrencilere yapay zekâ alanındaki güncel çalışmalara erişim ve katılım olanağı sunması hedefleniyor.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU), ÖZBEKİSTAN’IN BAŞKENTİ TAŞKENT’TE BİR OKULA YAPAY ZEKA LABORATUVARI...

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU), ÖZBEKİSTAN’IN BAŞKENTİ TAŞKENT’TE BİR OKULA YAPAY ZEKA LABORATUVARI KURDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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