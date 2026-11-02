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Bayat'ta kadın çiftçilere sürdürülebilir üretim eğitimi verildi

Bayat'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli kadın çiftçilere üretim sorunları, desteklemeler ve hayvan hastalıkları hakkında eğitim verdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayat'ta kadın çiftçilere sürdürülebilir üretim eğitimi verildi

Bayat'ta kadın çiftçilere eğitim düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kadın çiftçilere yönelik bir tarımsal eğitim ve bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Katılımcılara ayrıca tarımsal desteklemeler ile hayvan hastalıkları ve zararlıları hakkında güncel bilgiler verildi ve pratik uygulamalara yönelik temel açıklamalar yapıldı.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

Programın amacı kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerini geliştirmek, bilinçli uygulamaları teşvik etmek ve sürdürülebilir üretimi desteklemek olarak açıklandı. Eğitimin, katılımcıların üretim süreçlerinde daha etkin rol almasına katkı sağlaması hedefleniyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BAYAT İLÇESİNDE KADIN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK TARIMSAL EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME...

AFYONKARAHİSAR’IN BAYAT İLÇESİNDE KADIN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK TARIMSAL EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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