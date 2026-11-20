Bayat'ta refüje çarpan otomobilde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı ve aracın içindeki evcil kedi telef oldu.

Kaza anı ve olay yerine müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 06 BE 904 plakalı aracı kullanan M.Ç. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla atarak refüjdeki bariyere çarptı ve ters döndü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar, müdahaleler ve kayıp:

Kazada sürücü M.Ç. ile yolcu F.Ç. ve 9 yaşındaki Armin Berge Bilen yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ayrıca, araçtaki ailenin evcil kedisinin camdan fırlaması sonucu telef olduğu bilgisi paylaşıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil toplama ve kaza nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BAYAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK REFÜJE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBEDERKEN, KAZA ESNASINDA AİLEYLE BİRLİKTE YOLCULUK YAPAN EVCİL KEDİDE ARAÇTAN DIŞARI FIRLAYARAK TELEF OLDU.