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Bayat'ta üretime destek: yüzde 50 hibe ile 4 bin 400 kilogram buğday tohumu verildi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 25 üreticiye yüzde 50 hibe ile toplam 4 bin 400 kilogram dağdaş çeşidi buğday tohumu dağıtıldı; destekler sürecek.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayat'ta üretime destek: yüzde 50 hibe ile 4 bin 400 kilogram buğday tohumu verildi

Bayat'ta hibe destekli buğday tohumu dağıtımı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 25 üreticiye, Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 4 bin 400 kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

dağdaş çeşidi ve amaçları:

Dağıtılan tohumların dağdaş çeşidi olduğu açıklandı. Uygulamanın temel amacı bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmak ile sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak olarak belirtildi.

dağıtımın kapsamı ve sürekliliği:

Yetkililer, tarımsal üretimin desteklenmesi ve verimliliğin yükseltilmesi hedefiyle hibe destekli tohum dağıtım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Projenin, üreticilerin sertifikalı tohuma erişimini kolaylaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR’IN BAYAT İLÇESİNDE 25 ÜRETİCİYE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE 4 BİN 400 KİLOGRAM BUĞDAY...

AFYONKARAHİSAR’IN BAYAT İLÇESİNDE 25 ÜRETİCİYE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE 4 BİN 400 KİLOGRAM BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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