Bayat'ta üretime destek: yüzde 50 hibe ile 4 bin 400 kilogram buğday tohumu verildi

Bayat'ta hibe destekli buğday tohumu dağıtımı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 25 üreticiye, Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 4 bin 400 kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

dağdaş çeşidi ve amaçları:

Dağıtılan tohumların dağdaş çeşidi olduğu açıklandı. Uygulamanın temel amacı bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmak ile sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak olarak belirtildi.

dağıtımın kapsamı ve sürekliliği:

Yetkililer, tarımsal üretimin desteklenmesi ve verimliliğin yükseltilmesi hedefiyle hibe destekli tohum dağıtım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Projenin, üreticilerin sertifikalı tohuma erişimini kolaylaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR’IN BAYAT İLÇESİNDE 25 ÜRETİCİYE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE 4 BİN 400 KİLOGRAM BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI.