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bayburt baraj gölü'ne 500 bin yavru sazan salındı

Kars’ın Selim ilçesindeki Bayburt Baraj Gölü’ne, Elazığ Keban istasyonundan getirilen 500 bin yavru sazan bırakıldı; amaç sürdürülebilir balıkçılık.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

bayburt baraj gölü'ne 500 bin yavru sazan salındı

bayburt baraj gölü'ne 500 bin yavru sazan salındı

Kars’ın Selim ilçesindeki Bayburt Baraj Gölü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 500 bin yavru sazana ev sahipliği yaptı. Proje ile göldeki balık popülasyonunun güçlendirilmesi ve su ürünleri kaynaklarının gelecek yıllarda sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. Kars genelinde 2023 yılından bu yana su kaynaklarına 6 milyonun üzerinde yavru balık bırakıldı.

bırakma ve taşıma süreci:

Yavru sazanlar, Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde yetiştirildikten sonra özel balık taşıma aracıyla Selim’deki göl kıyısına getirildi. Balıkların yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için oksijen takviyesi yapılan şeffaf poşetler içerisinde kontrollü bir şekilde gölün sularına bırakılmaları sağlandı. Bu yöntemle stres azaltılarak uyum ve hayatta kalma oranının yükseltilmesi amaçlandı.

hedefler ve kapsam:

Proje yetkilileri, göle salınan yavru sazanların ilerleyen dönemde bölgedeki balık popülasyonunu artırarak su ürünleri potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine katkı vereceğini belirtiyor. Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca mevcut balık varlığını artırmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Kars tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Bunun yanında yine ilimizin doğal su kaynakları açısından da önemli bir potansiyele sahibiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın bize vermiş olduğu desteklerle ilimizdeki tarım ve hayvancılık yönündeki potansiyeli geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken, aynı zamanda ilimizdeki doğal su kaynaklarımızın su ürünleri potansiyelini geliştirmek amacıyla da çeşitli faaliyetler yürütüyoruz".

Aydın ayrıca uygulamayı şu sözlerle özetledi: "Bugün burada Bakanlığımızın Elazığ’da Keban Su Ürünleri Üretme İstasyonu’ndan temin etmiş olduğumuz aynalı, pullu sazan cinsi balıkları bugün ilimiz Bayburt Barajı Gölü’ne 500 bin adet salmak süratiyle buradaki su ürünleri popülasyonunu geliştirmek ve su ürünleri potansiyelini daha sürdürülebilir hale getirmek için bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Su kaynaklarına biz zaman zaman balıklandırma faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu amaçla da 6 milyonun üzerinde bir yavru balığı bu su kaynaklarımıza salmak süratiyle sürdürülebilir bir balıkçılığın ilimizde devamını sağlamaya çalışıyoruz".

Balıklandırma çalışmaları Bayburt Baraj Gölü ile sınırlı kalmayıp ilin diğer su kaynaklarını da kapsıyor; Arpaçay ve Çıldır Gölü başta olmak üzere çeşitli noktalarda benzer faaliyetler yürütülüyor. Yetkililer, bu tür düzenli çalışmalara devam ederek hem ekosistem dengesi hem de bölgenin su ürünleri üretim potansiyelinin korunmasının amaçlandığını vurguluyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN &quot;SU...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ" ÇERÇEVESİNDE KARS’TA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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