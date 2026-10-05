Bayburt belediyesinden kriz yönetimi adımı: personele psikolojik ilk yardım eğitimi

Bayburt Belediyesi bünyesinde görev yapan 23 personele yönelik düzenlenen eğitim, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefledi. Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman personeli gerçekleştirdi.

Eğitimde işlenen ana başlıklar:

Çalışmada afet ve acil durumların bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, kriz anında doğru yaklaşım ve etkili iletişim yöntemleri ele alındı. Sosyolog Gülsüm Zanbal tarafından verilen oturumlarda, afetlerden etkilenen bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar örneklerle aktarıldı.

Uygulama ve beklenen etkiler:

Programda personele, kriz ortamlarında kişilerin ihtiyaçlarının doğru şekilde fark edilmesi ve uygun iletişim kurulmasına ilişkin uygulamalı bilgiler verildi. Ayrıca psikolojik ilk yardımın afet sonrasında yaşanan stres ve kaygıyla başa çıkmada sağlayabileceği destek üzerinde duruldu. Böylece yerel düzeyde müdahalelerin insan odaklı ve bilinçli bir yaklaşımla yürütülmesi amaçlandı.

BELEDİYE PERSONELİNE PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ