Dolar 49,1586 +0,11%
Euro 55,0570 -0,37%
Bist 12.270,18 +0,00%
Altın Gram 6.612,59 +0,52%
EUR/USD 1,1197 -0,54%
Brent Petrol 101,54 -0,69%
--°

Bayburt belediyesinden kriz yönetimi adımı: personele psikolojik ilk yardım eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler uzmanlarınca 23 belediye personeline verilen eğitimde, afet ve acil durumlarda iletişim, kriz yönetimi ve stresle başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt belediyesinden kriz yönetimi adımı: personele psikolojik ilk yardım eğitimi

Bayburt belediyesinden kriz yönetimi adımı: personele psikolojik ilk yardım eğitimi

Bayburt Belediyesi bünyesinde görev yapan 23 personele yönelik düzenlenen eğitim, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefledi. Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman personeli gerçekleştirdi.

Eğitimde işlenen ana başlıklar:

Çalışmada afet ve acil durumların bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, kriz anında doğru yaklaşım ve etkili iletişim yöntemleri ele alındı. Sosyolog Gülsüm Zanbal tarafından verilen oturumlarda, afetlerden etkilenen bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar örneklerle aktarıldı.

Uygulama ve beklenen etkiler:

Programda personele, kriz ortamlarında kişilerin ihtiyaçlarının doğru şekilde fark edilmesi ve uygun iletişim kurulmasına ilişkin uygulamalı bilgiler verildi. Ayrıca psikolojik ilk yardımın afet sonrasında yaşanan stres ve kaygıyla başa çıkmada sağlayabileceği destek üzerinde duruldu. Böylece yerel düzeyde müdahalelerin insan odaklı ve bilinçli bir yaklaşımla yürütülmesi amaçlandı.

BELEDİYE PERSONELİNE PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

BELEDİYE PERSONELİNE PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şuhut'un kadın emeği GastroAfyon'da sahne aldı: keşkeğinden patatese
images

Küçükbaş sürülerinde mavi dil alarmı
images

Komşularıyla adım adım sağlığa: Nazilli'de parkta hareketli yaşam buluşması
images

Bayburt'ta piknikçilere alışan tilki sofradan karnını doyuruyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kütahya'da organize sanayide servis güvenliği denetimi

Sokaktaki şaşkınlık kısa sürdü: yüksek gerilim telleri kontrollü şekilde yola indirildi

Aydın'da kapsamlı arama: Çember-144 ile 41 aranan yakalandı

Erzincan'da son prova: 15 yaş altı badminton millileri Norveç'e hazır

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp