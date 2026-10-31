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Bayburt gençlik merkezinde geleneksel okçuluk gençlere disiplin ve koordinasyon kazandırıyor

Bayburt Gençlik Merkezi'nde gençler geleneksel okçuluk eğitimleriyle yay kullanımı, atış ve odaklanma becerilerini uygulamalı biçimde geliştiriyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 08:34

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt gençlik merkezinde geleneksel okçuluk gençlere disiplin ve koordinasyon kazandırıyor

Bayburt Gençlik Merkezi'nde okçuluk eğitimleri sürüyor:

Bayburt Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik geleneksel okçuluk kursları uygulamalı şekilde devam ediyor. Katılımcılar yay kullanımı ve atış teknikleri hakkında temel bilgiler alıyor ve çalışma sahasında pratik yapıyor.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Merkezde düzenlenen oturumlarda, gençlere okçuluğun temel kuralları ile güvenlik önlemleri anlatılıyor. Gençlik lideri Kadir Köprücü eşliğinde yapılan çalışmalarda yay tutuşu, doğru duruş ve hedefe odaklanma gibi temel beceriler üzerinde duruluyor.

Fiziksel ve zihinsel kazanımlar:

Okçuluğun sadece fiziksel beceri değil, aynı zamanda dikkat gerektiren bir spor olduğuna dikkat çekiliyor. Eğitimler, gençlerin dikkat, konsantrasyon ve disiplin yeteneklerini geliştirmeyi ve el-göz koordinasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca spor alışkanlığı kazanmaları destekleniyor.

Uygulamalı çalışmalar, katılımcıların farklı atış tekniklerini deneyimlemelerine olanak tanıyor ve geleneksel okçuluğun temel prensipleriyle tanışmalarını sağlıyor. Bu sayede gençler hem sporcu hem de bilinçli spor katılımcıları olarak yetiştiriliyor.

GENÇLİK MERKEZİNDE OKÇULUK EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

GENÇLİK MERKEZİNDE OKÇULUK EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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