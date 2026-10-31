Kırsalda koruma: Aydıntepe'de büyükbaş şap aşısı ve küpeleme çalışmaları

Aşılama ve kayıt çalışmaları:

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası sürdürüyor. Daha önce 13 köyde tamamlanan programın ardından yeni yerleşim alanlarında da aşılama ve kayıt çalışmaları kesintisiz biçimde devam ediyor.

Akbulut, Gümüşdamla ve Çiğdemlik köyleri ile Kale Mahallesi'nde yürütülen uygulamalarda büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılırken, buzağıların küpeleme işlemleri de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Uygulama ekibi ve yöntem:

Kampanya, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yönetiliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal'ın katılımıyla görev yapan veteriner hekimler aşı uygulamalarını yaparken, aynı zamanda hayvan kayıtları için küpeleme işlemlerini tamamladı.

Uygulamalarda sahada görev alan ekipler tarafından hem aşılamanın hem de küpelemenin kayıt altına alınması sağlanıyor; böylece saha takibi ve denetimler kolaylaşıyor.

Neden aşı ve küpeleme önemli:

Hayvanların şap aşısı ile korunması ve buzağıların küpelenerek kayıt altına alınması, ilçede hayvan varlığının takibi, hastalıklarla mücadele ve yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanması açısından kritik önem taşıyor.

İlçe genelindeki saha programı, belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülerek kampanyanın kapsamlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.

AYDINTEPE’DE ŞAP AŞILAMA ÇALIŞMALARI YENİ YERLEŞİMLERDE DEVAM EDİYOR