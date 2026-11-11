bayburt valiliği voleybol takımı Türkiye finallerine yükseldi

bayburt'ta ilklerin günü:

Bayburt Valiliği Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen yarı final maçında Kastamonu ekibini 3-1 mağlup ederek finale çıktı ve organizasyonda Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden ilk Bayburt takımı oldu.

Müsabaka yeni kapalı spor salonunda oynandı ve karşılaşmayı tribünden takip eden Vali Mustafa Eldivan, maçın ardından takımı tebrik ederek finalde başarılar diledi.

yarı final maçının akışı:

Bayburt ekibi, setleri kontrol eden oyun düzeni ve servis karşılama başarısıyla rakibini zorladı. Karşılaşma 3-1 sonuçlanırken takımın disiplinli savunma ve etkili hücum organizasyonları maçı belirleyen unsurlar oldu.

Bu sonuçla Bayburt temsilcisi, kent spor tarihine geçecek bir başarıya imza atarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Vali Eldivan'ın saha izlenimi ve takımın elde ettiği başarı kentte memnuniyetle karşılandı.

final öncesi beklentiler:

Takımın final öncesi motivasyonu yüksek görünürken, Vali Eldivan'ın tebrikleri takım kadrosu için moral kaynağı oldu. Bayburt Valiliği Voleybol Takımı, organizasyonda il adına Türkiye finallerinde mücadele edecek.

BAYBURT VALİLİĞİ VOLEYBOL TAKIMI TÜRKİYE FİNALLERİNE YÜKSELDİ