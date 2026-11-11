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Erdemli'de 2 bin metrekarelik spor üssü gençlerin hizmetine açıldı

Erdemli Belediyesi, 30x65 metre ölçülerinde yaklaşık 2 bin metrekarelik halı saha ve spor tesisini açtı; tesis gençlere, öğrencilere ve çevre mahallelere hizmet verecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erdemli'de 2 bin metrekarelik spor üssü gençlerin hizmetine açıldı

Erdemli'de 2 bin metrekarelik spor üssü gençlerin hizmetine açıldı

Erdemli Belediyesi, ilçenin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla bölgenin en büyük halı sahalarından biri olduğunu belirttiği yeni bir tesisi hizmete açtı. Yaklaşık 2 bin metrekare alana ve 30x65 metre ölçülerine sahip olan tesis; sporcular, öğrenciler ve mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

tesisin özellikleri:

Açılan saha, sadece bulunduğu mahallenin değil çevredeki onlarca mahallenin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, törende yaptığı konuşmada bu yatırımı Mersin’in en büyük halı sahalarından biri olarak nitelendirdi ve spor yatırımlarının süreceğini vurguladı. Başkan Kara, Erdemli Belediyesi olarak yıl içinde 18 farklı branşta toplamda 9 binden fazla öğrenciye eğitim verdiklerini hatırlattı.

açılış töreni ve yerel tepkiler:

Açılışa Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın yanı sıra Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Murat Altındere, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik, tesisin mahalle için uzun zamandır beklenen bir ihtiyaç olduğunu, aynı zamanda bölgedeki diğer mahallelere de hizmet vereceğini belirtti.

Mahalle sakinlerinden Arif Çopur ise çocukların güvenli ortamlarda spor yapabileceği bir tesisin kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışın ardından düzenlenen dostluk maçında Mersin Veteranlar futbol takımı ile ilçe protokolü karşılaştı; maç 3-3 berabere bitti.

Yeni tesis, gençlerin ve öğrencilerin spor faaliyetlerine erişimini artırmayı, mahalleler arası spor kültürünü güçlendirmeyi ve altyapı eksikliklerini azaltmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, benzer yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BÖLGENİN EN BÜYÜK HALI SAHALARINDAN BİRİ HİZMETE...

MERSİN'İN ERDEMLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BÖLGENİN EN BÜYÜK HALI SAHALARINDAN BİRİ HİZMETE AÇILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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