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Bayburt'ta Adabaşı mevkisinde iki aracın çarpışması: 1 ölü, 4 yaralı

Bayburt Adabaşı mevkisinde 69 ABA 535 plakalı pikap ile 26 GP 564 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayburt'ta Adabaşı mevkisinde iki aracın çarpışması: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Bayburt merkezine bağlı Adabaşı mevkiinde karşı yönden gelen bir otomobil ile bir pikap çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan pikabı O.K. idare ederken, otomobili M.K. yönetiyordu. Pikabın plakasının 69 ABA 535, otomobilin plakasının ise 26 GP 564 olduğu kaydedildi.

Çarpışmanın ardından bölgeden gelen ilk bilgilerde, sürücülerle birlikte S.K., F.K. ve G.K. adlı kişilerin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızlıca müdahale edilerek Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahale ve ulaşım:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında yol bir süre ulaşımına kapandı; kurtarma ve sağlık müdahalelerinin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.K., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler jandarma ekiplerince başlatıldı.

Kazanın sebebi ve kaza anına ilişkin diğer ayrıntılar yetkili birimlerin yapacağı inceleme sonucunda netlik kazanacak.

BAYBURT&#039;TA OTOMOBİLLE PİKABIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

BAYBURT'TA OTOMOBİLLE PİKABIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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