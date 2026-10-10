Bayburt'ta amatör spor haftası gençlere spor bilinci kazandırdı

Amatör Spor Haftası Bayburt'ta kutlandı

Bayburt'ta 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen programda jimnastik, tekvando, güreş ve judo branşlarında gösteriler sunuldu. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; protokol konuşmaları yapıldı ve sporun gençler üzerindeki önemine vurgu yapıldı.

Protokol konuşmaları ve ildeki rakamlar:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, konuşmasında kentteki spor faaliyetlerine dair detaylar verdi. Köse, kentte milli sporcu dağılımını şöyle aktardı: boksta 9, bilek güreşinde 8, bilardoda 4, badminton branşında 2, judo, bowling ve dart branşlarında 2'şer olmak üzere toplam 29 milli sporcu bulunduğunu söyledi.

İlde şu an 55 aktif spor kulübü, 9 bin 595 sporcu ve 12 bin 239 lisanslı sporcu bulunduğu bilgisi verilen konuşmada, tesisleşme ve sporcu sayılarının artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Tesisler ve altyapı:

Köse, il genelinde spor salonları, yüzme havuzları, sentetik sahalar, stat ve cirit sahası dahil olmak üzere 12 spor tesisinin hizmet verdiğini aktardı. Ayrıca 4 bin kişilik spor salonunun tamamlanarak hizmete açıldığına dikkat çekildi ve modern standartlarda inşa edilen cirit sahasının geleneksel ata sporlarının yaşatılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Eğitim ve yetenek projeleri:

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında geçen yıl 6 bin 596, bu yıl ise 1 bin 539 kişiye yüzme öğretildiği paylaşıldı. Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesiyle 4 bin 647 gencin taramadan geçirildiği ifade edildi.

Okul sporlarında 28 branşta 55 okuldan bin 883 sporcu mücadele ederken, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında 11 branşta 159 sporcu ilimizi temsil ediyor.

Sonuç ve etkinlik gösterileri:

Köse, Gençlik ve Spor Bakanlığının performansa dayalı değerlendirmesinde Bayburt'un 2025 yılı İl Müdürlükleri Karnesi'nde Türkiye ikincisi olduğunu vurgulayarak, sporun çocuklar ve gençler için kalıcı bir yaşam biçimine dönüşmesinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından sporcular, farklı branşlardaki gösterilerle yeteneklerini sergiledi. Program, amatör sporun gelişimine katkı sağlama ve toplumda spor bilincini artırma amaçlarını ön plana çıkardı.

Vali Mustafa Eldivan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve sporcuların katıldığı etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

BAYBURT’TA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ