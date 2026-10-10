özbek: 2022'den bugüne galatasaray'da kayda değer dönüşüm ve daha büyük hedefler

Genel kurulda kapsamlı değerlendirme

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kurulda konuşan Başkan Dursun Özbek, üyelerine teşekkür ederek görevin kendisi için gurur ve sorumluluk taşıdığını belirtti. Özbek, yönetimin göreve gelişinin ardından geçen dönemde yapılan çalışmaları ve önümüzdeki dönem hedeflerini ayrıntılı şekilde paylaştı.

Sportif başarılar ve hedefler:

Özbek, erkek futbol takımının Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazandığını hatırlattı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalınmasının Avrupa hedefini ileriye taşıdığını vurguladı. Barcelona maçı öncesinde teknik ekip ve futbolculara destek alkışı gönderdiklerini belirterek, "Yeni sezonda Türk futbol tarihinde kırılması zor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz" dedi. Şampiyon kadroyu koruyup yeni transferlerle takımı güçlendirdiklerini ekledi.

Erkek basketbolda NBA Europe projesi kapsamında NBA ekibi ve yatırımcılarla sürdürülen görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Özbek, bu yıl içinde projeyle ilgili olumlu haberler paylaşmayı umduklarını kaydetti. Kadın basketbolunun geçen sezon Euroleague ve ligde finale kaldığını, bu sezon kupa hedefiyle yola çıktıklarını ve tekerlekli sandalye basketbolunda da şampiyonluk beklentileri olduğunu belirtti.

Voleybolda erkek takımının Efe Ligi'nde geçen yıl final oynadığını ve kupayı müzeye getirme hedefinin sürdüğünü; kadın takımının namağlup CEV Cup şampiyonu olduğunu ve bu başarıyı sürdürme kararlılığını vurguladı.

Tesis ve yatırım projeleri:

Florya Konut Projesi hakkında detay veren Özbek, Florya'daki arsanın toplam 65 dönüm olduğunu; bunun 22 dönümünün geçmişten gelen tapu, kalan 43 dönümün ise yönetimleri döneminde Emlak Konut'tan temin edildiğini anlattı. Galatasaray ile Nivak firması arasında yapılan hasılat paylaşımı anlaşmasıyla projeden asgari 300 milyon dolar civarında gelir beklediklerini, avans olarak alınan 50 milyon dolar'ın Bankalar Birliği kredisini kapatmada kullanıldığını belirtti. Özbek, bu projeyle ilgili bazı eleştirilere karşı, yapılanların kulübün yararına olduğunu savundu.

Projeye dahil olmayan 19 bin 250 metrekarelik alana Gençlik ve Spor Bakanlığı tahsisiyle bir spor tesisi inşa edileceğini, tesisin efsane Metin Oktay adını taşıyacağını ve inşaata 2027'nin ikinci yarısında başlanmasının planlandığını aktardı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin ikinci fazı için ruhsat sürecinde sona gelindiğini, kısa sürede inşaata başlamayı hedeflediklerini; Aslantepe Projesi ile tüm branşları tek çatı altında toplama hedefinin sürdüğünü ve projenin finansmanı için 10 yıl vadeli, 3 yıl geri ödemesiz kredi temin edildiğini söyledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ise led ve skorboard alanını 1.743 metrekare'ye çıkardıklarını, localara uygun olanlara 600 koltuk ekleyerek gelir artışı sağladıklarını belirtti.

Mali performans ve ticari başarılar:

Özbek, konsolide hasılatın rekordaki seviyesini 23.8 milyar lira olarak açıkladı ve bunun rakiplerle aradaki farkı açtığını söyledi. Kombine, loca, VIP ve günlük bilet gelirinin 101 milyon euro'ya ulaştığını; 2025-2026 sezonunda ortalama seyirci sayısının 42 bin ve doluluk oranının yüzde 78 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Mağazacılıkta 126 milyon euro ciro ile rekor kırıldığını, geçen sezon 1 milyon 100 bin forma satışı ve toplam 5.1 milyon ürün satışı ile hedefin aşıldığını belirtti. Sponsorluk gelirlerinin son 4 yılda 23 milyon euro'dan 109 milyon euro'ya yükselmesinin önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti.

UEFA gelirlerinde 63 milyon euro elde ettiklerini, Avrupa kulüpleri gelir sıralamasında 1.500 profesyonel kulüp arasında 23. sırada yer aldıklarını ve yayın gelirlerinin düşük olması nedeniyle daha üst sıralarda olmaları gerektiğini söyledi. Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kuruluna seçilmesinin hem Galatasaray hem Türk futbolu adına önem taşıdığını ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yapılan yatırımları takdir ettiğini aktardı.

Kadro değerinin 2022'deki 113 milyon euro'dan bugün 366 milyon euro'ya yükseldiğini belirten Özbek, toplam varlıkları 47 milyar lira, toplam yükümlülüklerin ise 31.4 milyar lira olduğunu, varlıkların yükümlülüklerden 15.6 milyar lira daha fazla olduğunu açıkladı. Konuşmasında ayrıca Galatasaray Adası, Kalamış tesisleri, Riva projesi ve Mecidiyeköy Leo Residences ile yürütülen toplumsal faaliyetlerden söz etti.

Kapanış: birlik çağrısı

Özbek konuşmasını, geride kalan dört yılda sportif başarı, mali disiplin ve tesisleşmeyi birbirinden ayrı görmediklerini belirterek tamamladı. "Bir taraftan şampiyonluk kazanırken, diğer taraftan Galatasaray'ın geleceğini de inşa etmeye çalıştık" diyerek hataların olabileceğini, ancak daha çok iş bulunduğunu kabul etti. Özellikle vurguladığı cümle şu oldu: "2022'de devraldığımız ile bugünkü Galatasaray arasında çok büyük fark var."

Son olarak birlik ve beraberlik çağrısı yapan Özbek, "Söz konusu Galatasaray olduğunda hepimizin ortak paydası aynıdır... Galatasaray'ı, Türkiye'de daha güçlü, Avrupa'da daha büyük yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ortak sevdamız Galatasaray." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2022 yılında göreve geldikleri dönem ile şu anki dönem arasında çok büyük fark olduğunu söyleyerek, "Şimdi önümüzde çok daha büyük hedef var. Galatasaray’ı, Türkiye’de daha güçlü, Avrupa’da daha büyük yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.