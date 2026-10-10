Muğlaspor'da tarihe saygı: akademi tesislerine Sabri Dinçer ismi verildi

kararın duyurusu:

Muğlaspor’un eski başkanlarından merhum Sabri Dinçerin adı, kulübün Akademi Tesislerine verildi. Kulüp yönetimi, alınan kararın hem kulübün tarihine saygı hem de emeği geçen isimlere vefa göstergesi olduğunu belirtti.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç kararın anlamına ilişkin, "Muğlaspor’umuzun tarihinde emeği, fedakârlığı ve sevgisiyle iz bırakan çok kıymetli isimler var. Efsane başkanımız merhum Sabri Dinçer de bu camianın gönlünde özel bir yere sahip. Kendisinin adını Akademi Tesislerimize vermekten büyük bir onur duyuyoruz" dedi.

geçmiş ve gelecek bağının güçlendirilmesi:

Kıyanç, adımın kulübün geçmişi ile geleceği arasındaki bağı pekiştirmeyi amaçladığını vurguladı. Kararın, Muğlaspor kimliğini ve tarihten aldığı değeri yeni nesillere aktarmak için atılan somut bir adım olduğunu ifade etti.

Başkanın sözleriyle, "Bu tesislerde yetişen çocuklarımızın, formasını taşıdıkları kulübün geçmişini ve bu arma için emek veren büyüklerini tanımalarını istiyoruz. Sabri Dinçer isminin gençlerimizin yetiştiği bir yerde yaşatılması bu nedenle ayrıca anlamlı. Geleceğimizi inşa ederken geçmişimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri, projenin gençler üzerindeki hedefini özetledi.

kulübe minnet ve anma:

Yönetim, kulübe gönülden hizmet eden isimlerin katkılarının unutulmayacağını bir kez daha vurguladı. Muğlaspor yönetimi, merhum Sabri Dinçeri rahmet, saygı ve minnetle anarak adının akademi tesislerinde yaşatılmasının, kulüp tarihiyle bağ kuran bir uygulama olduğunu belirtti.

MUĞLASPOR’UN ESKİ BAŞKANLARINDAN MERHUM SABRİ DİNÇER’İN ADI, KULÜBÜN AKADEMİ TESİSLERİNE VERİLDİ.