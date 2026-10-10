Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Muğlaspor'da tarihe saygı: akademi tesislerine Sabri Dinçer ismi verildi

Muğlaspor, merhum Sabri Dinçer'in adını akademi tesislerine vererek geçmişe vefasını gösterdi; adımın gençlerin kulüp bilincine katkı sağlaması hedefleniyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğlaspor'da tarihe saygı: akademi tesislerine Sabri Dinçer ismi verildi

kararın duyurusu:

Muğlaspor’un eski başkanlarından merhum Sabri Dinçerin adı, kulübün Akademi Tesislerine verildi. Kulüp yönetimi, alınan kararın hem kulübün tarihine saygı hem de emeği geçen isimlere vefa göstergesi olduğunu belirtti.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç kararın anlamına ilişkin, "Muğlaspor’umuzun tarihinde emeği, fedakârlığı ve sevgisiyle iz bırakan çok kıymetli isimler var. Efsane başkanımız merhum Sabri Dinçer de bu camianın gönlünde özel bir yere sahip. Kendisinin adını Akademi Tesislerimize vermekten büyük bir onur duyuyoruz" dedi.

geçmiş ve gelecek bağının güçlendirilmesi:

Kıyanç, adımın kulübün geçmişi ile geleceği arasındaki bağı pekiştirmeyi amaçladığını vurguladı. Kararın, Muğlaspor kimliğini ve tarihten aldığı değeri yeni nesillere aktarmak için atılan somut bir adım olduğunu ifade etti.

Başkanın sözleriyle, "Bu tesislerde yetişen çocuklarımızın, formasını taşıdıkları kulübün geçmişini ve bu arma için emek veren büyüklerini tanımalarını istiyoruz. Sabri Dinçer isminin gençlerimizin yetiştiği bir yerde yaşatılması bu nedenle ayrıca anlamlı. Geleceğimizi inşa ederken geçmişimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri, projenin gençler üzerindeki hedefini özetledi.

kulübe minnet ve anma:

Yönetim, kulübe gönülden hizmet eden isimlerin katkılarının unutulmayacağını bir kez daha vurguladı. Muğlaspor yönetimi, merhum Sabri Dinçeri rahmet, saygı ve minnetle anarak adının akademi tesislerinde yaşatılmasının, kulüp tarihiyle bağ kuran bir uygulama olduğunu belirtti.

MUĞLASPOR’UN ESKİ BAŞKANLARINDAN MERHUM SABRİ DİNÇER’İN ADI, KULÜBÜN AKADEMİ TESİSLERİNE...

MUĞLASPOR’UN ESKİ BAŞKANLARINDAN MERHUM SABRİ DİNÇER’İN ADI, KULÜBÜN AKADEMİ TESİSLERİNE VERİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

yöneticiler maç öncesi kahvaltıda buluştu
images

Rize'de oynanacak maçın var'ı Juan Martinez Munuera
images

özbek: 2022'den bugüne galatasaray'da kayda değer dönüşüm ve daha büyük hedefler
images

Bayburt'ta amatör spor haftası gençlere spor bilinci kazandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habipler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkışı duvara çarptı

Edremit Güre sahilinde 13 binden fazla kişiyle dünya rekoru denemesi

Kastamonu'da şap tehdidi: canlı hayvan pazarları süresiz kapatıldı

Turan idealinin açılış kapısı: Türkiye-Azerbaycan kardeşliği

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı