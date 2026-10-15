Bayburt’ta araç parkı 21 bin 996’ya ulaştı: TÜİK eylül verileri paylaştı

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısında son durum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Bayburt’ta eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 bin 996 oldu. Aynı dönemde ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 35 milyon 65 bin 235 olarak kaydedildi.

Eylül ayı kayıtlarının türlere göre dağılımı:

Eylülde ülke genelinde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 27 taşıtın tür dağılımında, kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’i motosiklet, yüzde 40,0’ı otomobil, yüzde 10,1 kamyonet, yüzde 1,7 traktör, yüzde 1,6 kamyon, yüzde 0,9 minibüs, yüzde 0,5 otobüs ve yüzde 0,1 özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,0 azaldı.

Devri yapılan ve trafikteki taşıt yapısı:

Eylül ayında ülke genelinde 957 bin 197 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,3’ünü otomobil, yüzde 13,8’ini kamyonet, yüzde 11,3’ünü motosiklet, yüzde 3,0’ını traktör, yüzde 2,0’sini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül sonu itibarıyla trafikte kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,9’unu motosiklet, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 3,0’unu kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-eylül dönemi ve otomobil özellikleri:

Yılın ilk 9 ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalarak 1 milyon 503 bin 161 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 26,9 artarak 49 bin 209’a yükseldi; böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 453 bin 952 arttı.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 665 bin 220 otomobilin yakıt türü dağılımında yüzde 40,8 benzinli, yüzde 31,8 hibrit, yüzde 18,6 elektrikli, yüzde 7,4 dizel ve yüzde 1,4 LPG’li olarak kaydedildi. Aynı dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,9’unun motor silindir hacmi 1300 ve altı olarak belirlendi. Otomobillerin renk dağılımında ise yüzde 41,5 ile gri ilk sırada yer aldı.

Bayburt’taki güncel sayı ve ülke genelindeki eylül verileri, ulaşım envanterindeki değişim ve araç tipleri bakımından dönemsel eğilimlere işaret ediyor. TÜİK verileri, yerel ve ulusal düzeyde taşıt yapısının hem nicelik hem de dizilim olarak nasıl şekillendiğine dair ayrıntılı bir tablo sunuyor.

BAYBURT’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 21 BİN 996 OLDU