Dolar 49,5702 -0,02%
Euro 55,6948 -0,03%
Bist 11.797,70 +0,00%
Altın Gram 6.581,89 -0,31%
EUR/USD 1,1223 -0,15%
Brent Petrol 110,50 +1,57%
--°

Bayburt'ta arılı kovan destekleri için saha kontrolleri sürüyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, 2026 arılı kovan desteklemesi kapsamında başvuruya konu kovanların yerinde tespit ve kontrollerini sürdürüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta arılı kovan destekleri için saha kontrolleri sürüyor

Bayburt'ta arılı kovan destekleri için saha kontrolleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 2026 yılı arılı kovan desteklemesi kapsamında başvurulara konu kovanların yerinde tespit ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Sahada yürütülen incelemelerde kovanların mevcut durumu tek tek değerlendirilerek destekleme sürecine ilişkin tespitler yapılıyor.

Saha çalışmasının kapsamı:

Çalışmalar, kovanların fiziksel durumu ve başvuru bilgileriyle uyumunun yerinde doğrulanmasını amaçlıyor. Teknik ekipler, kayıtlı başvuruların sahadaki durumu üzerine notlar alıyor ve destekleme sürecinin şeffaflığı ile doğruluğunu sağlamak için kontrol raporları hazırlıyor.

Başvuru ve uyarılar:

Arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını 30 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. İl müdürlüğü, üreticilerin işlemlerini son başvuru tarihini beklemeden yapmalarını ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmalarını tavsiye ediyor.

Yürütülen saha denetimleri, arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine ve destekleme başvurularının sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla planlı olarak devam ediyor.

BAYBURT’TA ARILI KOVAN DESTEĞİ İÇİN SAHA KONTROLLERİ SÜRÜYOR

BAYBURT’TA ARILI KOVAN DESTEĞİ İÇİN SAHA KONTROLLERİ SÜRÜYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhtarlarla dayanışma: Kozan'da ortak masa, ortak gündem
images

Kandıra'da dört mevsim turizm hedefi: altyapı, dijital izleme ve tematik plajlar...
images

Nazilli'de mesai arkadaşlarının yüreğini burkan veda
images

Nazilli'de gençlere erken teşhis vurgusu: okulda meme kanseri eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli'ye yeni nefes: 38 bin metrekarelik kent meydanı yükseliyor

Söke'de pamuk hasadının koşulları yerinde denetleniyor

Gıda israfını azaltmak işletmelere yedi kat tasarruf kazandırabilir

Ereğli'de sokakta ölü bulunan kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti