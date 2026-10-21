Bayburt'ta arılı kovan destekleri için saha kontrolleri sürüyor

Bayburt'ta arılı kovan destekleri için saha kontrolleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 2026 yılı arılı kovan desteklemesi kapsamında başvurulara konu kovanların yerinde tespit ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Sahada yürütülen incelemelerde kovanların mevcut durumu tek tek değerlendirilerek destekleme sürecine ilişkin tespitler yapılıyor.

Saha çalışmasının kapsamı:

Çalışmalar, kovanların fiziksel durumu ve başvuru bilgileriyle uyumunun yerinde doğrulanmasını amaçlıyor. Teknik ekipler, kayıtlı başvuruların sahadaki durumu üzerine notlar alıyor ve destekleme sürecinin şeffaflığı ile doğruluğunu sağlamak için kontrol raporları hazırlıyor.

Başvuru ve uyarılar:

Arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını 30 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. İl müdürlüğü, üreticilerin işlemlerini son başvuru tarihini beklemeden yapmalarını ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmalarını tavsiye ediyor.

Yürütülen saha denetimleri, arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine ve destekleme başvurularının sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla planlı olarak devam ediyor.

BAYBURT’TA ARILI KOVAN DESTEĞİ İÇİN SAHA KONTROLLERİ SÜRÜYOR