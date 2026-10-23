Kırsaldaki kişisel bakıma mobil dokunuş: 40 bin 100 kişiye hizmet ulaştı

mobil kuaför hizmetinin kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Mobil Kuaför uygulaması, kırsal mahallelerde kuaför ve berber hizmetlerine erişimde güçlük çeken vatandaşlara düzenli olarak ulaşmaya devam ediyor. Hizmet, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda planlanıyor ve ekipler; saç kesimi, boya uygulamaları ile erkekler için saç ve sakal kesimi gibi kişisel bakım hizmetlerini mahalle sakinlerinin ayağına götürüyor.

Ekipler son olarak Erdemli ilçesinin merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Şahna Mahallesine ulaştı. Kuaför ve berber salonu bulunmayan yerleşim yerlerinde gerçekleştirilen bu hizmetler, özellikle kent merkezine erişimin güç olduğu bölgelerde yaşayanların düzenli bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

kırsala erişim ve toplumsal etkisi:

Uygulama, yalnızca fiziksel bakım sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sosyal yaşama katılımı ve vatandaşların moraline olumlu katkı sağlıyor. Hizmetin maliyeti ve merkeze uzaklık nedeniyle kuaföre gitmekte zorlananlar için Mobil Kuaför, günlük yaşamda önemli bir kolaylık oluşturuyor. Ekiplerin mahalle mahalle sürdürdüğü çalışmalar, topluluk içinde dayanışma hissini de güçlendiriyor.

Mobil Kuaför Sorumlusu Neslihan Tukta, uygulamanın bugüne kadar 40 bin 100 kişiye hizmet verdiğini belirtti. Tukta, kırsal yerleşim yerlerinde kuaför ve berber bulunmayan mahallelere ulaşmayı sürdüreceklerini ve vatandaşların memnuniyetinin kendilerini motive ettiğini ifade etti.

mahalle sakinlerinin görüşleri:

Şahna Mahallesi sakinleri sunulan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi. Şaziye Gür, merkeze uzak olmaları nedeniyle kuaföre gitmede zorluk yaşadığını ve hizmetin ayaklarına kadar gelmesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı. Zülfiye Şen ise ücretsiz saç boyamanın onlara moral verdiğini, ekonomik koşullar nedeniyle merkeze gitme imkânı bulamadıklarını söyledi.

Diğer sakinler de uygulamanın erişilebilirliği ve değer verme anlamındaki etkisine dikkat çekti. Müesser Toker, komşularıyla birlikte hizmetten yararlanmanın kendilerini değerli hissettirdiğini belirtirken, Hidayet Yazar ise yağmur ve çamur gibi zorlu hava koşullarına rağmen ekibin mahallelerine ulaşmasından dolayı memnuniyetini paylaştı.

Belediye ekipleri, Mobil Kuaför uygulamasını planlı programlar halinde sürdürerek kırsal kesimdeki kişisel bakım eksikliğini gidermeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini bildirdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KIRSAL MAHALLELERDE KUAFÖR VE BERBER HİZMETLERİNE ERİŞİMDE ZORLUK YAŞAYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK SÜRDÜRDÜĞÜ 'MOBİL KUAFÖR' UYGULAMASIYLA BUGÜNE KADAR 40 BİN 100 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ.