Çocuklarda kasık fıtığı: ailelerin dikkat etmesi gereken belirtiler

Uzmandan uyarı:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, bebek ve çocuklarda görülen kasık fıtıklarının aileler tarafından erken dönemde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ağlama, öksürük veya ıkınma sırasında kasık bölgesinde veya erkek çocuklarda torbalarda görülen şişliklerin fıtık işareti olabileceğini söyledi.

Belirtiler ve gözlemler:

Doç. Dr. Zeytun, şişliğin zaman zaman ortaya çıkıp kaybolmasının sık rastlanan bir durum olduğunu, ancak bunun fıtığın iyileştiği anlamına gelmediğini vurguladı. Bez değiştirirken, banyo sırasında veya çocuğun ağladığı anlarda fark edilen tekrarlayan şişliklerin önemsenmesi ve çocuk cerrahisi uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.

Riskler ve acil durum işaretleri:

Kasık fıtığı, karın içindeki yapıların kasık kanalındaki açıklıktan dışarı ilerlemesiyle oluşur. Uzman, fıtık içeriğindeki bağırsak veya dokunun sıkışmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Şişliğin sertleşmesi, belirgin ağrı, kızarıklık, kusma veya karında belirgin şişlik gibi belirtiler olduğunda vakit kaybetmeden acil servise başvurulması gerektiğini söyledi ve ailelerin şişliği kendi başlarına zorlayarak içeri itmemesi uyarısında bulundu.

Teşhis ve tedavi süreci:

Tanının çoğunlukla fizik muayene ile konulduğunu aktaran Doç. Dr. Zeytun, gerekli görüldüğünde ek incelemeler yapılabileceğini ifade etti. Çocuklardaki kasık fıtıklarının erişkinlerdeki bazı fıtıklardan farklı özellikler taşıdığını, genellikle kendiliğinden kapanmadığını ve çoğunlukla cerrahi müdahale gerektiğini belirtti. Müdahalenin zamanlamasının çocuğun yaşı, genel sağlık durumu ve fıtığın özellikleri doğrultusunda hekim tarafından planlandığını söyledi.

Doç. Dr. Hikmet Zeytun, ailelere kasık bölgesinde fark ettikleri şişlikleri önemsemeleri, belirtiler geçse bile muayeneyi ertelememeleri ve çocuk cerrahisi uzmanının önerilerine uymaları çağrısında bulundu.

UZMANINDAN AİLELERE ÇOCUKLARDA KASIK FITIĞI UYARISI