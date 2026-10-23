meme kanserinde tedavi terzi usulü kişiselleştiriliyor

kişiye özel yaklaşım: terzi benzetmesiyle tedavi

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Medicana International Samsun Hastanesi'nden yaptığı açıklamada, meme kanseri tedavisinin hastadan hastaya değişen bir yol izlediğini belirtti. Yücel, "Terzi nasıl her kişiye ayrı elbise dikiyorsa hekimler de meme kanseri tedavisinde aynen böyle" benzetmesini yaparak tedavi kararlarının bireysel biyolojik özelliklere göre verildiğini vurguladı.

tedavi planlamasında hangi parametreler rol alıyor:

Prof. Dr. Yücel, meme kanserinin çok boyutlu bir hastalık olduğunu, farklı alt gruplar ve biyolojik özellikler bulunduğunu söyledi. Bu farklılıkların patolojik ve immünolojik bulgularla birlikte değerlendirilerek hangi hastaya hangi tedavinin uygun olduğuna karar verildiğini aktardı. Eskiden birkaç temel tedavi seçeneği varken; bugün cerrahi, hormon tedavisi, kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaçlar ve immünoterapi gibi birçok yöntem ve bunların kombinasyonları kullanılabiliyor.

tedavi çeşitleri ve uygulama biçimleri

Yücel, birden fazla tedavi çeşidinin bir arada uygulanabildiğine dikkat çekti. Ameliyat öncesi uygulanan neoadjuvan tedavilerden, cerrahi ve radyoterapiye; hormonoterapi, kemoterapi ve son dönemde öne çıkan immünoterapi ve hedefe yönelik tedavilere kadar geniş bir yelpaze bulunduğunu belirtti. Hangi yöntemin veya yöntemlerin seçileceği hastanın biyolojik profiline, hastalığın alt grubuna ve diğer parametrelere göre şekilleniyor.

erken teşhis vurgusu: her kadın kendi memelerinden sorumludur

Yücel, erken tanının önemine de değinerek, her kadının kendi memelerinin takibinden sorumlu olduğunu söyledi. "En az ayda bir kez kendi göğüslerini kontrol etmeleri gerekiyor" diyen Yücel, banyo sırasında sıcak suyun memeleri yumuşattığı için muayenenin bu sırada yapılmasının kolaylık sağladığını ifade etti.

Menopoz öncesi kadınların adet döneminin bitiminden sonraki günü sabitleyerek muayene yapmaları; menopoz sonrası kadınların ise ayda bir gün belirleyerek düzenli kontrol etmeleri önerildi. Ayrıca Prof. Dr. Yücel, 40 yaşını geçmiş kadınların mutlaka mamografi ve meme ultrasonu yaptırması gerektiğini belirtti.

Yücel son olarak, erken teşhisin sadece meme kanserinde değil, tüm kanser türlerinde yaşamsal önem taşıdığını, bu nedenle her kadının düzenli kendi kendine muayene ve gerekli görüntülemeleri ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

MEDİKAL ONKOLOJİ UZMANI PROF. DR. İDRİS YÜCEL