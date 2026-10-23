Manisa toplantısında nakil bekleyen 32 bin 803 hasta ve koordinasyon vurgusu

toplantının ana gündemi ve katılımcılar:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. İl Organ Bağışı Toplantısı, Organ Nakil Hizmetleri İl Toplantısı başlığıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, İzmir ISM Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Burcu Ulugölge ile Manisa'daki hastanelerde görev yapan sağlık personeli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İsmet Topçu, toplantının ana konusunun 'Organ Bağış Sürecinde Radyolojik Değerlendirme ve Enfeksiyon Yönetimi' olduğunu belirtti ve üniversite hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışmalara dikkat çekti.

hastanede yürütülen çalışmalar ve hedefler:

Prof. Dr. Topçu, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde organ bağışı çalışmalarının üç koldan yürütüldüğünü; öğrenciler, sağlık çalışanları ve hastaların bilgilendirildiğini, ayrıca organ nakli koordinasyon ekibinin yoğun bakım hastalarını donör ihtimali açısından düzenli takip ettiğini aktardı. Hastanede erişkinlere yönelik yaklaşık 45 yoğun bakım yatağı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Topçu, geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 5 bin 25 organ naklinin gerçekleştirildiğini ancak nakil bekleyen hasta sayısına kıyasla bunun yetersiz kaldığını söyledi. Gerçekleştirilen nakillerin yalnızca yaklaşık yüzde 20'sinin kadavradan yapıldığına dikkat çekti ve beyin ölümü tespiti ile organ bağışına yönelik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. Hastanede bu yıl iki organ nakli yapıldığını, iki organ donörü bulunabildiğini belirterek bunun 'çok düşük bir rakam' olduğunu ifade etti.

eş güdüm ve farkındalığın önemi:

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, toplantının 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesinde önemli bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi. Zeren, organ bağışının artırılması, beyin ölümü tespit süreçlerinin etkinleştirilmesi ve donör sayısının yükseltilmesi açısından toplantıların kritik olduğunu belirtti.

Zeren, radyolojik değerlendirme ve enfeksiyon yönetiminin organların nakle uygunluğunun belirlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı ve beyin ölümü şüphesinin zamanında değerlendirilmesi gerektiğini; gerekli tıbbi süreçlerin gecikmeden yürütülmesi ve ilgili ekipler arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmasının önemini hatırlattı. Ayrıca organ bağışının yalnızca tıbbi bir süreç olmayıp ailelere umut veren bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

bekleyen hasta sayıları ve dağılımı:

Toplantıda sunum yapan Uzm. Dr. Burcu Ulugölge, 2026 yılı haziran ayı itibarıyla Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayılarını paylaştı. Verilere göre toplam bekleyen hasta sayısı 32 bin 803 olarak açıklandı. Bu hastaların dağılımı şu şekilde: 25 bin 883 böbrek, 2 bin 428 karaciğer, 1 bin 573 kalp, 199 akciğer, 238 pankreas, 3 ince bağırsak ve 2 bin 529 kornea nakli bekleyen hasta.

Toplantı katılımcıları, beyin ölümü tespit süreçlerinin hızlandırılması, hastaneler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve toplumda organ bağışı farkındalığının artırılması yönünde adımlar atılması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Yetkililer, düzenli takip ve eğitim çalışmalarıyla donör sayısını artırma hedefinin sürdürüleceğini belirtti.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN 3. İL ORGAN BAĞIŞI TOPLANTISI’NDA, ORGAN NAKLİ BEKLEYEN 32 BİN 803 HASTANIN BULUNDUĞU AÇIKLANIRKEN, BEYİN ÖLÜMÜ TESPİTİNİN ZAMANINDA YAPILMASI VE ORGAN BAĞIŞI SÜREÇLERİNDE KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.