Dron saldırısına uğrayan tanker için boğaz kontrollü şekilde kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda eskortlu geçiş: trafik kısa süreli kapatıldı

İstanbul Boğazı, geçtiğimiz ağustos ayında dron saldırısına uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri AK ANA'nın geçişi nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Geminin Boğaz'dan çıkışı, alınan güvenlik önlemleri kapsamında eskort eşliğinde ve kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

geçiş ve eşlik eden unsurlar:

Toplam uzunluğu 175,9 metre ve genişliği 31,03 metre olan AK ANA, Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu tarafından eskort edildi. Bu sırada İstanbul Boğazı'ndaki diğer gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

saldırı sonrası durum ve görüntüler:

Geçtiğimiz ağustos ayının sonlarında AK ANA adlı tankerde meydana gelen dron saldırısı sırasında navigasyon köprüsünde ciddi hasar oluşmuş ve saldırı sonrasında yangın çıkmıştı. Olayda görevli mürettebatın çok uluslu olduğu; gemide 22 Hindistanlı ve en az bir Filipinli mürettebat bulunduğu, saldırı sonrasında tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Bugün gerçekleştirilen geçiş anları ise havadan dron ile görüntülendi.

Yetkililer, hasarlı geminin Boğaz'dan güvenli şekilde geçirilmesi için gerekli koordinasyonun sağlandığını ve kamu güvenliğinin öncelikli tutulduğunu vurguladı. Geçici trafik kapatmasının, tehlike oluşturmamak ve olası müdahale gereksinimlerine hızlı yanıt verebilmek amacıyla uygulandığı aktarıldı.

AĞUSTOS AYINDA DRON SALDIRISINA UĞRAYAN ANTİGUA VE BARBUDA BAYRAKLI PETROL VE KİMYASAL TANKERİ AK ANA İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞ YAPARKEN, BOĞAZ TRAFİĞİNİN GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPANDIĞI GEÇİŞ ANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.