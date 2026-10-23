Yiğit Onan Euroleague hedefiyle Aliağa Petkimspor'da yükseliyor

Sezona yükselen performansla başladı

Aliağa Petkimspor forması giyen 24 yaşındaki Yiğit Onan, yeni sezonda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Takım, Basketbol Süper Ligi'ne 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlarken Onan, ilk 4 haftada ortalama 21 dakika süre alıp maç başına 11.0 sayı ve 0.8 asist ortalaması yakaladı. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulunan oyuncu, hem bireysel gelişim hem de takım başarısı hedeflerini anlattı.

Fenerbahçe galibiyetinin önemi:

Onan, sezonun ilk galibiyetleri arasında özellikle Fenerbahçe karşısında alınan zaferin değerine vurgu yaptı. Maçın zor geçtiğini ve rakibin Avrupa sahnesinde yüksek bir seviyede yer aldığını belirten oyuncu, bu tür bir galibiyetin takımın moralini yükselttiğini ve eksik kaldıkları maçlarda yapılan hataları telafi etmelerini sağladığını söyledi. Sezonun ikinci ve üçüncü maçlarında yaşanan dar maçı kayıpları ile ilgili olaraksa konsantrasyon ve bireysel hataların sonuç üzerinde etkili olduğunu kabul etti.

Kulüp organizasyonu ve antrenörün rolü:

Onan, Aliağa Petkimspor'un organizasyon yapısını övdü ve kulübün kendilerine sağladığı desteği ön plana çıkardı. Yönetim, teknik kadro ve antrenörlerin profesyonel yaklaşımının oyuncuların performansına olumlu yansıdığını ifade etti. Özellikle başantrenör Orhun Ene ile çalışmanın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Onan, Ene'nin genç oyuncuların gelişimine katkı sağladığını ve kariyerinde rol oynadığını belirtti.

Geçen sezon gösterdiği ilerlemeye atıf yapan Onan, bu yıl da takım ve kişisel performansın paralel ilerlemesini istediğini; kendisini hem ligde hem de daha üst düzey platformlarda kanıtlamayı amaçladığını dile getirdi.

Gelecek hedefleri hakkında konuşan Yiğit Onan, her basketbolcunun öncelikli hayallerinden birinin Euroleague'de oynamak olduğunu vurguladı. Doğru adımları atarak kariyerini kademeli olarak yükseltmek istediğini, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde forma giymeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Aliağa Petkimspor'da sergilenen savunma sertliği ve hücum üretkenliği Onan'ın da belirttiği gibi takımın avantajlarından biri olarak öne çıkıyor; oyuncu bireysel katkısını artırırken takımın genel hedeflerine hizmet etmeyi öncelik olarak görüyor.

YİĞİT ONAN: "EUROLEAGUE’DE OYNAMAK İSTİYORUM"