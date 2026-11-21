Denetim çalışmaları:
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yemekhanesi ile Kız Yurdu yemekhanesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.
Gıda kontrol görevlilerinin de katıldığı denetimlerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla kontroller yapıldı.
Denetimin odağı:
Denetimlerde yemekhanelerin hijyen koşulları, gıdaların saklama standartları ve gıda güvenliği kriterleri incelendi.
Devam eden denetimler:
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TÜRKMEN, ÜNİVERSİTE YEMEKHANELERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
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