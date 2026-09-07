Bayburt'ta ekmek fiyatlarında yeni dönem: 230 gram 18 liraya yükseldi

fiyat değişikliği ve yeni tarife:

Bayburt'ta satışa sunulan 230 gram ekmeğin fiyatı, daha önceki 15 lira seviyesinden 18 liraya yükseltildi. Yapılan 3 liralık artış sonrası yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı.

Geçen sene kasım ayında ekmeğin gramajı 220 gramdan 230 grama çıkarılmış ve fiyatı o dönemde 15 lira olarak belirlenmişti. Son düzenlemeyle bu fiyat tekrar revize edilmiş oldu.

zam gerekçesi:

Yetkililerce alınan karar kapsamında zammın temel gerekçesi olarak üretim maliyetlerindeki yükseliş ile işçi ücretlerinin artması gösterildi. Açıklamada, artan giderlerin fiyata yansıtıldığı belirtildi ve yeni tarifenin uygulanmaya konduğu ifade edildi.

BAYBURT’TA EKMEĞE 3 LİRA ZAM GELDİ