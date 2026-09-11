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Bayburt'ta fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi için saha incelemesi

Uzm. Dr. Harun Sivlim başkanlığındaki ekip, Bayburt'ta yapımı planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi sahasında inceleme ve değerlendirme yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi için saha incelemesi

Bayburt'ta fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi için saha incelemesi

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ve beraberindeki ekip, Bayburt'ta açılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin yapılacağı sahada ayrıntılı inceleme gerçekleştirdi.

İnceleme ve değerlendirme:

Gerçekleştirilen incelemelerde mevcut durum değerlendirilirken, tesisin faaliyete geçebilmesi için yürütülen çalışmalar, ihtiyaçlar ve planlamalar hakkında ilgili kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Yerinde takip ve planlama:

İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi, yapının iç bölümlerini gezip çalışmaları yerinde takip etti ve sahadaki ilerleme süreçleri takip edildi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi; planlama ve koordinasyonun öncelikli olduğu vurgulandı.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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