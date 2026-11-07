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Libya ziyaretleri Yenişehir'de somut ticari iş birliklerine dönüştü

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in Bingazi ziyareti sonrası kurulan bağlar ticarete dönüştü; Libyalı yatırımcılarla yeni iş birlikleri başladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Emre Koç

Libya ziyaretleri Yenişehir'de somut ticari iş birliklerine dönüştü

ilişkiler nasıl ticarete dönüştü:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile Libyalı muhataplar arasında Şubat ayında Bingazi'ye yapılan ziyaretin ardından başlayan temaslar, artık somut iş birliklerine dönüşüyor. Belediye makamında kabul edilen Awjila Belediye Başkanı AhmedBaleedDiyhom ve iş insanı Şaban Çırpan ile gerçekleştirilen görüşmede, iki tarafın karşılıklı ticari irtibat kurduğu ve ilk adımların atıldığı bildirildi.

Görüşmede ele alınan başlıca konuların başında mevcut ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve farklı sektörlerde iş birliği imkanlarının araştırılması yer aldı. Taraflar, ziyarette karşılıklı beklentilerin netleştiğini ve temasların hızla ticari projelere dönüştüğünü vurguladı.

hedefler ve beklentiler:

Başkan Ercan Özel, ilişkilerin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirterek Yenişehir'in üretim kapasitesini uluslararası pazarlara taşıma isteğini yineledi. Toplantıda, ilçedeki iş insanlarının yeni pazarlara erişimini sağlamak üzere lojistik, üretim ve yatırım odaklı adımların atılması planlandı.

Awjila Belediye Başkanı AhmedBaleedDiyhom ve iş insanı Şaban Çırpan ise kurulan ilişkilerin somutlaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve atılan adımların her iki taraf için de yeni fırsatlar yaratmasını diledi. Taraflar, süreçlerin ilerlemesiyle birlikte daha kapsamlı iş planları ve yatırım projeleri üzerinde çalışılacağını kararlaştırdı.

Yenişehir yönetimi, bu tür uluslararası temasların ilçenin ekonomik dinamizmini artıracağı ve yerel iş insanlarına yeni ticaret kapıları açacağı beklentisini koruyor. Başlayan iş birliklerinin hem bölge hem de taraflar için hayırlı olması temennisiyle görüşme sona erdi.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL’İN LİBYA İLE GELİŞTİRDİĞİ İLİŞKİLER TİCARİ İŞ BİRLİKLERİNE...

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL’İN LİBYA İLE GELİŞTİRDİĞİ İLİŞKİLER TİCARİ İŞ BİRLİKLERİNE DÖNÜŞMEYE BAŞLADI. ŞUBAT AYINDA LİBYA’NIN BİNGAZİ KENTİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETİN ARDINDAN YENİŞEHİRLİ İŞ İNSANLARI İLE LİBYALI YATIRIMCILAR ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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