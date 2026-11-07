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Gök vatan savunmasında yeni sınav: HİSAR A+ Otonom jet motorlu hedefi vurdu

SSB koordinasyonunda HİSAR A+ Otonom’dan ateşlenen Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze, 41. kuruluş yıl dönümünde jet motorlu hedefi vurdu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gök vatan savunmasında yeni sınav: HİSAR A+ Otonom jet motorlu hedefi vurdu

atış faaliyeti ve sonuçları:

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen HİSAR projesi kapsamında gerçekleştirilen atış faaliyetinde, HİSAR A+ Otonom sisteminden ateşlenen Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze, test sahasında manevra yapan jet motorlu hedefe isabet etti. Faaliyet, SSB'nin 41. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde icra edildi.

görgün'ün değerlendirmesi:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, atışın ardından yaptığı açıklamada sistemin sahadaki etkinliğine dikkat çekti. Görgün, Başkanlığın 41. gurur yılında Gök Vatan’ımızın otonom iradesinin hedefi başarıyla vurduğunu; HİSAR A+ Otonom'un ateşlediği IIR arayıcı başlıklı füzesinin sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladığını belirtti.

sistem özellikleri ve envanter:

HİSAR A+ Otonom, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ve hava savunması için gerekli tüm bileşenleri tek araç üzerinde barındıran entegre bir sistem olarak tanımlanıyor. Bugünkü atış, sistemin hedef tespit, izleme ve taarruz süreçlerindeki entegrasyonunun sahada işlediğini gösterdi.

Atış faaliyetinin başarıyla tamamlanması, hem arayıcı teknolojisinin (IIR) etkinliğine hem de platformun komuta ve kontrol yeteneklerine dair pratik bir doğrulama sağladı.

yerli katkı ve gelecek hedefleri:

Geliştirme sürecinde yerli sanayiye atıf yapan Görgün, sistemin “200’den fazla yerli firmamızın katkılarıyla geliştirildiğini” vurguladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Görgün, emeği geçen mühendis, teknisyen ve paydaşlara teşekkür ederek Başkanlığın 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Not: Savunma Sanayii Başkanlığı, 7 Kasım 1985 tarihinde 3238 sayılı Kanun ile temelleri atılan bir kurum olup, bugün 41. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktadır.

HİSAR A+ Otonom, jet motorlu hedefi başarıyla vurdu

HİSAR A+ Otonom, jet motorlu hedefi başarıyla vurdu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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