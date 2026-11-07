Gök vatan savunmasında yeni sınav: HİSAR A+ Otonom jet motorlu hedefi vurdu

atış faaliyeti ve sonuçları:

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen HİSAR projesi kapsamında gerçekleştirilen atış faaliyetinde, HİSAR A+ Otonom sisteminden ateşlenen Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze, test sahasında manevra yapan jet motorlu hedefe isabet etti. Faaliyet, SSB'nin 41. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde icra edildi.

görgün'ün değerlendirmesi:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, atışın ardından yaptığı açıklamada sistemin sahadaki etkinliğine dikkat çekti. Görgün, Başkanlığın 41. gurur yılında Gök Vatan’ımızın otonom iradesinin hedefi başarıyla vurduğunu; HİSAR A+ Otonom'un ateşlediği IIR arayıcı başlıklı füzesinin sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladığını belirtti.

sistem özellikleri ve envanter:

HİSAR A+ Otonom, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ve hava savunması için gerekli tüm bileşenleri tek araç üzerinde barındıran entegre bir sistem olarak tanımlanıyor. Bugünkü atış, sistemin hedef tespit, izleme ve taarruz süreçlerindeki entegrasyonunun sahada işlediğini gösterdi.

Atış faaliyetinin başarıyla tamamlanması, hem arayıcı teknolojisinin (IIR) etkinliğine hem de platformun komuta ve kontrol yeteneklerine dair pratik bir doğrulama sağladı.

yerli katkı ve gelecek hedefleri:

Geliştirme sürecinde yerli sanayiye atıf yapan Görgün, sistemin “200’den fazla yerli firmamızın katkılarıyla geliştirildiğini” vurguladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Görgün, emeği geçen mühendis, teknisyen ve paydaşlara teşekkür ederek Başkanlığın 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Not: Savunma Sanayii Başkanlığı, 7 Kasım 1985 tarihinde 3238 sayılı Kanun ile temelleri atılan bir kurum olup, bugün 41. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktadır.

HİSAR A+ Otonom, jet motorlu hedefi başarıyla vurdu