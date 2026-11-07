Kartepe zirvesinde kışın ilk izleri beyaz örtüyle geldi

zirvede kış manzarası:

Kocaeli'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Samanlı Dağları'nın 1.640 rakımlı Kartepe zirvesinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede oluşan beyaz örtü, bölgede ağaçları, yolları ve çevreyi kaplayarak belirgin bir kış tablosu oluşturdu. Zirveye çıkanları karşılayan manzara, karla kaplı orman dokusunun teleferik yolculuğu boyunca seyredilebilmesini sağlıyor.

Yerel kaynaklar, Kartepe'nin kış turizmi açısından önemini koruduğunu; karla birlikte bölgedeki görsel cazibenin arttığını belirtiyor. Teleferikle çıkış yapan ziyaretçiler, Samanlı Dağları'nın üzerindeki beyaz örtünün değişen tonlarını ve karla ağırlaşmış ağaç dallarını izleme olanağı buluyor.

ulaşım ve müdahale çalışmaları:

Karla kaplanan yüksek kesimlerde ulaşımın sürdürülebilir olması için çalışmalar yürütülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı A Takımı ve Yol Timi bölgede görev yaparak yolların açık tutulması ve ulaşımın güvenli sağlanması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekiplerin müdahalesi, özellikle yerleşimlere giden ve turistlerin kullandığı arterlerde ulaşımın aksamaması açısından kritik önemde. Yetkililer, sürücüleri ve ziyaretçileri tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarıyor; aynı zamanda teleferik ve yürüyüş alanlarına yönelik planlı bakım çalışmalarının sürdüğü aktarılıyor.

Sonuç olarak Kartepe'de başlayan kar yağışı, bölgeyi kısa sürede kış görüntüsüne kavuşturdu; hem doğa fotoğrafçıları hem de kış turizmi meraklıları için dikkat çekici bir dönem başladı.

KOCAELİ’DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. SAMANLI DAĞLARI’NIN BİN 640 RAKIMLI ZİRVESİ KARTEPE’DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ, BÖLGEYİ KISA SÜREDE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI. ZİRVEDE KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KIŞ MANZARASI OLUŞTU.