Bodrum'da dört mahallede yol ağını güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Bodrum Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört mahallesinde eşzamanlı yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını yürütüyor. Çalışmaların amacı, ulaşım güvenliği ve sürüş konforunu artırmak olarak açıklanırken ekiplerin belirlenen program doğrultusunda ilerlediği bildirildi.

Mumcular'da sıcak asfalt ve hazırlıklar:

Mumcular Mahallesi'nde Menteşe Caddesi ve 8262 Sokak'ta sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Tesviye işlemleri tamamlanan Alparslan Caddesi'nde ise önümüzdeki günlerde asfalt çalışmasının yapılması planlanıyor; ekipler altyapı ve yüzey hazırlıklarına öncelik veriyor.

Gümüşlük ve Gölköy'de üstyapı çalışmaları:

Gümüşlük Mahallesi'nde Adnan Menderes, İsmet İnönü ve Cumhuriyet caddeleri kapsamlı bakım çalışmalarına alındı. Özellikle İsmet İnönü Caddesi'nde aşınma tabakası serimine başlandı. Gölköy Mahallesi'nde ise Denizli Caddesi'nde üst kaplama öncesi trimer kazısı yapılıyor; hazırlıkların tamamlanmasının ardından asfaltlama gerçekleştirilecek.

Dereköy'de çalışmalar sürüyor:

Dereköy Mahallesi'nde ekipler 5729 ve 5711 sokaklarta sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerde yürütülen faaliyetler, ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik planlı program çerçevesinde ilerletiliyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

BODRUM’DA YOL ÇALIŞMALARI DÖRT MAHALLEDE SÜRÜYOR