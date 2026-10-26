Bayburt'ta gençler Cengiz Dağcı'nın dünyasını masaya yatırdı

panelde odak: Cengiz Dağcı'nın hayatı ve edebi mirası

Anadolu Mektebi çalışmaları kapsamında Bayburt'ta düzenlenen il panelinde, yazar Cengiz Dağcı'nın yaşamı ve eserleri kapsamlı biçimde ele alındı. Panele katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile öğrenciler, Dağcı'nın edebi dünyasının gençlerin düşünce yapısına katkılarını tartıştı ve yazarın metinlerinde öne çıkan temalar üzerinde değerlendirmeler yaptı.

öğrencilerden tematik okumalar:

Panelde öğrenciler, Dağcı'nın eserlerini farklı açılardan değerlendirerek sürgün, vatan hasreti, kimlik ve aidiyet ile savaş ve esaret temalarını öne çıkardı. Sunumlarda, Cengiz Dağcı'nın kişisel deneyimleriyle kurduğu bağın gençlerin tarih ve edebiyat algısına etkisi üzerinde duruldu; Kırım Türklerinin yaşadığı tarihi süreçler de tarihsel bağlamı koruyacak şekilde tartışıldı.

panel dizilimi ve değerlendirme:

Pencere açan okul panellerinin ilki Bayburt Fen Lisesi'nde, ikincisi Milli İrade Anadolu Lisesi'nde, üçüncüsü ise Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Değerlendirme konuşmacısı olarak panele katılan Naime Erkovan, öğrencilerin sunumlarına ilişkin gözlemlerini paylaşarak içerik ve yaklaşım açısından yapılan tartışmaları özetledi. Katılımcılar, panelin gençlere edebî okuma alışkanlığı kazandırma ve tarih bilincini pekiştirme yönünde katkı sağladığını belirtti.

BAYBURT'TA CENGİZ DAĞCI İL PANELİ DÜZENLENDİ