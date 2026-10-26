Karayahşiler'e yeni eğitim kampüsü: ilkokul, ortaokul ve ana sınıfı tek çatı altında

Çalışmalar başladı

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Karayahşiler Mahallesinde mevcut ilkokul ve ortaokulun yerine yapılacak yeni eğitim yerleşkesinde hafriyat ve saha temizliği çalışmalarına başlandı. Projenin sahada yürütülen ilk aşaması, öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim ortamına kavuşmasına yönelik somut adımların ilkini oluşturuyor.

İnşaat süreci 15 Ekim tarihinde başlamış olup yapım süreci 300 gün olarak planlandı. Çivril İlçe Millî Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök proje alanını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı; ziyarette Karayahşiler Mahalle Muhtarı Hayati Özdemir de hazır bulundu.

Yeni yerleşkenin özellikleri:

Yeni eğitim kampüsü, ilkokul ve ortaokulun yanı sıra ana sınıfını da barındıracak şekilde tasarlandı. Toplam 9 derslik bulunacak olan okulda ayrıca öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik konferans salonu, laboratuvar ve kütüphane gibi ortak kullanım alanları yer alacak. Bu donanımlar, eğitim programlarının çeşitlendirilmesine ve ders dışı etkinliklerin artmasına olanak tanıyacak.

Mimari düzenleme ve iç mekân donanımı, bölgedeki çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak planlandı; proje tamamlandığında Karayahşiler'deki öğrenciler modern bir yerleşkede eğitim verme fırsatı bulacak.

Eğitim altyapısına beklenen katkı:

Mahallede yaklaşık 170 öğrenci bulunduğu belirtiliyor. Yeni yerleşkenin hizmete açılmasıyla birlikte bu öğrencilere daha geniş ve donanımlı sınıflar, okuma ve araştırma imkânları ile laboratuvar olanakları sunulması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin eğitim altyapısına önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.

Planlanan takvime göre okulun 2028-2029 eğitim öğretim yılında hizmete açılması amaçlanıyor. Mevcut çalışmaların düzenli ilerlemesi, projenin süre ve kalite hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacak.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNE BAĞLI KARAYAHŞİLER MAHALLESİ’NDE MEVCUT İLKOKUL VE ORTAOKULUN YERİNE YAPILACAK YENİ EĞİTİM YERLEŞKESİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI. OKULUN 2028-2029 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR.