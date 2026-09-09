Bayburt'ta günlük harekete geçin mesajı: bedeninizi dinleyin

Etkinliğin amacı ve uygulamaları:

Bayburt'ta, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen 'Her Gün Halk Sağlığı-Bedenini Dinle, Harekete Geç' temalı stant etkinliğinde vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte sağlıklı beslenme, tuz tüketiminin azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması ve obeziteyle mücadele konularına dikkat çekildi.

Hareket yaşını öğren ve fiziksel değerlendirmeler:

Etkinlik kapsamında katılımcıların boy ve kilo ölçümleri alınırken, 'Hareket Yaşını Öğren' kampanyası çerçevesinde çeşitli fiziksel testler uygulandı. Denge testi, el dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi ile vatandaşların günlük fonksiyonellik ve güç düzeyleri değerlendirildi.

Yönlendirme ve farkındalık çalışmaları:

Uygulamalar sonucunda desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen vatandaşlar, danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Sağlıklı Hayat Merkezindeki diyetisyen ve fizyoterapistlere yönlendirildi. Etkinlikte ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük hayata kazandırılması amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 'HAREKET' ÇAĞRISI