Tuzla'nın yeni yaşam alanı: Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi son aşamaya geldi

Koç Pati’de çalışmalar hızla ilerliyor:

Tuzla Belediyesi tarafından 75 bin metrekarelik alanda inşa edilen Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi projesinde yapı işleri yüzde 85 seviyesine ulaştı. Belediye yetkilileri ve Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl saha incelemesi yaparak projenin son durumunu yerinde değerlendirdi.

Merkez, Anadolu Yakası’nın büyük ölçekli hayvan rehabilitasyon tesislerinden biri olacak şekilde planlandı. Amaç; tedavi, rehabilitasyon, doğal yaşam ve sahiplendirme hizmetlerini tek çatı altında toplamak ve patili hayvanların uzun vadeli bakım ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanıyor.

Tesis kapasitesi ve tıbbi altyapı:

Tesisin kapasitesi, 1.400 köpek ve 500 kedi ağırlayacak biçimde düzenlendi. Köpekler için ayrılan bin 400 yaşam alanının bin 200'ü bahçeli yaşam alanı, 200'ü ise tedavi ve operasyon sonrası bakım ünitelerinden oluşuyor. Yaklaşık 3 bin 400 metrekare kapalı alan içinde modern tıbbi altyapı kuruluyor; bu sayede tüm ortopedik ve cerrahi operasyonların yapılabilmesine imkân sağlanacak.

Tesis bünyesindeki kapalı alanlarda idari birimler, konferans salonu ve yemekhane gibi sosyal donatılar yer alacak. Bu düzenleme hem bakım sürecini profesyonelleştirmeyi hem de saha operasyonlarında koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sahiplendirme ve ziyaretçi düzenlemeleri:

Merkezin öncelikli hedeflerinden biri, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlayan hayvanların yeni yuvalarına kavuşmasını sağlamak. Yetkililer sahiplendirmeye öncelik verileceğini belirtiyor ve bahçeli yaşam alanlarının ziyaretçilere açık olması planlanıyor; böylece hayvanlar daha doğal şartlarda gözlemlenebilecek ve potansiyel sahiplerle iletişim kurma imkânı artacak.

Başkan Av. Eren Ali Bingöl, çalışmaları değerlendirirken projenin yalnızca barınak işlevi görmeyeceğini vurguladı: "Burası sadece bir barınak olmayacak." Bingöl, Tuzla'da birlikte yaşamanın mümkün olduğuna inandıklarını ve tüm canlılar için daha yaşanabilir bir kent oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nin patili dostların hizmetine açılması hedefleniyor. Projenin son aşamasına gelinmiş olması, bölgedeki hayvan bakım kapasitesinde belirgin bir artışa işaret ediyor ve sahiplendirme faaliyetlerinin hızlanacağı beklentisini doğuruyor.

TUZLA'DA 75 BİN METREKARELİK ALANDA YAPIMI SÜRDÜRÜLEN KOÇ PATİ REHABİLİTASYON MERKEZİ'NİN YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI.