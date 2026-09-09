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Kombi yıllık bakımla verimli çalışır, yetkisiz ustalara dikkat

Eskişehir'de 26 yıldır sektörde olan Uğur Üşümezel, kombi bakımının her yıl yapılması gerektiğini ve merdiven altı ustalara karşı uyarıda bulundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kombi yıllık bakımla verimli çalışır, yetkisiz ustalara dikkat

Eskişehir'den uyarı:

51 yaşındaki Uğur Üşümezel, sektörde 26 yıldır üretim ve bakım hizmeti verdikten sonra kış öncesi kombi bakımlarının önemine dikkat çekti. Üşümezel, kombilerin gaz, su ve elektrikle çalışan hassas cihazlar olduğunu belirterek düzenli periyodik bakımın hem güvenlik hem de ekonomik açıdan gerekli olduğunu vurguladı.

Periyodik bakımın faydaları:

Üşümezel, fan, ateşleme sistemi ve filtrelerin düzenli temizlenmesinin cihaz ömrünü uzattığını ve yakıt tasarrufu sağladığını söyledi. Örnek vererek, bakımsız bir filtreden dolayı su sirkülasyonunun yavaşladığını, bunun sonucunda kombinin ısı veriminin düştüğünü anlattı: "Filtresi tıkalı olan kombi suyu çabuk kaynatır ve ısı verimi düşer. 40 derecede ısınabilecek bir ev, bakımsızlık nedeniyle 42 derecede bile ısınamaz hale gelir."

Yapılan bakımların kış sezonunda daha az yakıtla daha iyi ısınma sağladığını ifade eden Üşümezel, yapılan hizmete verilen ücretin sağlanan tasarruf sayesinde kısa sürede geri döndüğünü belirtti. Şu anda kombi bakım ücretinin 1.500 lira olduğunu ve bu bedelin yıllık yakıt tasarrufuyla karşılanabileceğini söyledi.

Petek temizliği ve uygulama yöntemi:

Üşümezel, sadece kombi değil peteklerin de zamanla korozyon ve tortu birikimi nedeniyle verimi düşürdüğünü söyledi. Petek bakımı kapsamında makine ile tazyikli su verilerek kanalların temizlendiğini, suyun rahatça dolaşmasının sağlandığını ve böylece peteklerden tam verim alındığını aktardı.

Yetkisiz ustalara karşı uyarı:

Arıza ve bakım durumlarında mutlaka yetkili ve eğitimli kişilere başvurulması gerektiğini belirten Üşümezel, sektörde türeyen "çantacı" tabirindeki merdiven altı çalışanlara karşı vatandaşları uyardı. Bu kişilerin kış aylarında gelip vatandaşlardan para topladığını, ikinci sorun çıktığında ise telefonlara cevap vermediğini anlatan Üşümezel, kendi deneyiminden örnek vererek evinin bile aranıp yönlendirildiğini söyledi.

Vatandaşların bu tür kişilere güvenmemesi, sabit dükkânı ve yetkisi olan ustalarla çalışması gerektiğini vurgulayan Üşümezel, düzenli bakımın hem güvenlik hem de ekonomik yarar sağladığını yineledi.

ESKİŞEHİR’DE KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE KOMBİ BAKIMLARI YENİDEN GÜNDEME GELİRKEN...

ESKİŞEHİR’DE KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE KOMBİ BAKIMLARI YENİDEN GÜNDEME GELİRKEN, SEKTÖRDE 26 YILDIR ÜRETİM VE BAKIM HİZMETİ VEREN 51 YAŞINDAKİ UĞUR ÜŞÜMEZEL VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU. KOMBİ BAKIMLARININ HER YIL DÜZENLİ OLARAK YAPILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAYAN ÜŞÜMEZEL YETKİSİZ KİŞİLERE KARŞI VATANDAŞLARI DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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