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Bayburt'ta halk sağlığı haftasında aşı ve koruyucu sağlık bilinçlendirmesi

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Bayburt'taki stantta vatandaşların aşıları e-Nabız'dan kontrol edilip eksikler aile hekimine yönlendirildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta halk sağlığı haftasında aşı ve koruyucu sağlık bilinçlendirmesi

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda yerel bilinçlendirme

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara aşılar ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Kurulan stantta sağlık çalışanları, halkla doğrudan iletişim kurarak aşıların hastalıklardan korunmadaki rolünü vurguladı.

e-Nabız ve aşı takvimleri kontrolü:

Standta vatandaşların aşı takvimleri incelendi ve e-Nabız sistemi üzerinden kayıtlar kontrol edildi. Kayıtlarında eksik aşı tespit edilenler, takip ve uygulama için aile hekimlerine yönlendirildi.

Bilgilendirme ve erişim imkanları:

Ziyaretçilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve ücretsiz aşı uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Vatandaşların daha fazla bilgi almak için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurabileceği bildirildi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yerelde güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA AŞI VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ ANLATILDI

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA AŞI VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ ANLATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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