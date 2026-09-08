Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,3029 +0,07%
Bist 14.111,27 -0,28%
Altın Gram 6.904,91 -0,99%
EUR/USD 1,1614 -0,09%
Brent Petrol 99,16 +2,99%
--°

Bayramhacı, Kapadokya esintili termal cazibe merkezine dönüşecek

Kocasinan Belediyesi, YİKOB iş birliğiyle Bayramhacı’da sondaj yaparak jeotermal ve yeraltı su kaynaklarını araştıracak; bölge termal turizm hedefleniyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayramhacı, Kapadokya esintili termal cazibe merkezine dönüşecek

Bayramhacı, Kapadokya esintili termal cazibe merkezine dönüşecek

Kocasinan Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısında Bayramhacı Mahallesi sınırları içinde yer alan ve Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) ait Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı sahasında yapılması planlanan sondaj hakkının belediyeye verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Söz konusu çalışmalar, Yeşil Dönüşüm Kapsamlı Stratejik Turizm Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

projede hedefler:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bayramhacı'nın jeotermal kaynakları ve doğal zenginliklerinin Kayseri ile ülke turizmine kazandırılmasının temel amaç olduğunu belirtti. Belediye, bölgedeki su havzası, yer altı suyu ve jeotermal kaynakların araştırılması için sondaj yapma yetkisini alarak bu kaynakların belediye eliyle etkin şekilde değerlendirilmesini planlıyor. Sondaj hakkının verildiği alan 3.000 hektar olarak açıklandı; toplam çalışma sahası ise yaklaşık 15.000 hektar olup, bu alanın büyük bölümü belediyeye ait olacak.

coğrafya ve turizm potansiyeli:

Bayramhacı, peri bacaları ve dikkat çeken doğal oluşumlarla Kapadokya coğrafyasını andıran bir topoğrafyaya sahip. Belediye yetkilileri, bu coğrafi özelliklerin jeotermal kaynaklarla birleşmesi halinde bölgenin hem sağlık hem de doğa turizmi açısından öne çıkacağını vurguluyor. Bölgede yapılacak çalışmaların, turizm ürünlerinin çeşitlenmesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamasına olanak tanıyacağı ifade ediliyor.

Başkan Çolakbayrakdar, projenin somut adımlarla ilerleyeceğini, sondajlardan olumlu sonuç alınması hâlinde Bayramhacı'nın kısa sürede Kayseri için yeni bir turizm kaynağı ve Türkiye için önemli bir termal destinasyon olacağını belirtti. İnşallah, aranan su miktarı bulunduğunda bölgenin turizm potansiyeli tüm paydaşlarla paylaşılacak ve daha geniş yatırımlar gündeme gelecek.

BAYRAMHACI&#039;NIN KAYSERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU OLACAĞINI VURGULAYAN KOCASİNAN BELEDİYE...

BAYRAMHACI'NIN KAYSERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU OLACAĞINI VURGULAYAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "BAYRAMHACI, JEOTERMAL KAYNAKLARI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DÜNYADA TERMAL TURİZMİN YENİ ADRESİ VE TÜRKİYE’NİN YENİ TURİZM MERKEZİ OLACAK!" DEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Geminbeli tüneli yine sonbahara kaldı: 13 yıllık inşaat sürüyor
images

Masa başı çalışma sindirim ve karaciğer sağlığını beklenmedik şekilde etkiliyor
images

Talas’ta kent temizliğinde yeni rutin: poşet yerine çöp kovası beklentisi
images

Kamu duyurularında görme engellilere erişim hakkı talebi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van OSB başkanından Erivan temasına tam destek: bölgesel kalkınma için stratejik adım

Geminbeli tüneli yine sonbahara kaldı: 13 yıllık inşaat sürüyor

Kültür ve eğitim köprüsü: Kerkükten Erzurum'a uzanan başarı ziyareti

Masa başı çalışma sindirim ve karaciğer sağlığını beklenmedik şekilde etkiliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı