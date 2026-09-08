Bayramhacı, Kapadokya esintili termal cazibe merkezine dönüşecek

Kocasinan Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısında Bayramhacı Mahallesi sınırları içinde yer alan ve Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) ait Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı sahasında yapılması planlanan sondaj hakkının belediyeye verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Söz konusu çalışmalar, Yeşil Dönüşüm Kapsamlı Stratejik Turizm Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

projede hedefler:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bayramhacı'nın jeotermal kaynakları ve doğal zenginliklerinin Kayseri ile ülke turizmine kazandırılmasının temel amaç olduğunu belirtti. Belediye, bölgedeki su havzası, yer altı suyu ve jeotermal kaynakların araştırılması için sondaj yapma yetkisini alarak bu kaynakların belediye eliyle etkin şekilde değerlendirilmesini planlıyor. Sondaj hakkının verildiği alan 3.000 hektar olarak açıklandı; toplam çalışma sahası ise yaklaşık 15.000 hektar olup, bu alanın büyük bölümü belediyeye ait olacak.

coğrafya ve turizm potansiyeli:

Bayramhacı, peri bacaları ve dikkat çeken doğal oluşumlarla Kapadokya coğrafyasını andıran bir topoğrafyaya sahip. Belediye yetkilileri, bu coğrafi özelliklerin jeotermal kaynaklarla birleşmesi halinde bölgenin hem sağlık hem de doğa turizmi açısından öne çıkacağını vurguluyor. Bölgede yapılacak çalışmaların, turizm ürünlerinin çeşitlenmesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamasına olanak tanıyacağı ifade ediliyor.

Başkan Çolakbayrakdar, projenin somut adımlarla ilerleyeceğini, sondajlardan olumlu sonuç alınması hâlinde Bayramhacı'nın kısa sürede Kayseri için yeni bir turizm kaynağı ve Türkiye için önemli bir termal destinasyon olacağını belirtti. İnşallah, aranan su miktarı bulunduğunda bölgenin turizm potansiyeli tüm paydaşlarla paylaşılacak ve daha geniş yatırımlar gündeme gelecek.

BAYRAMHACI'NIN KAYSERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU OLACAĞINI VURGULAYAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "BAYRAMHACI, JEOTERMAL KAYNAKLARI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DÜNYADA TERMAL TURİZMİN YENİ ADRESİ VE TÜRKİYE’NİN YENİ TURİZM MERKEZİ OLACAK!" DEDİ.