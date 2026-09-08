Talas’ta kent temizliğinde yeni rutin: poşet yerine çöp kovası beklentisi

Talas’ta kent temizliğinde yeni rutin

Talas Belediyesi, çevre temizliği ve çöp disiplinini sağlamak amacıyla ilçe genelinde yeni bir bilgilendirme çalışması başlattı. 1 Eylül'de başlayan uygulamada yaklaşık 150 esnaf ve bina görevlisine ulaşılırken, Çevre Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kuralları yerinde anlattı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, esnaf ve bina görevlilerini evsel atıkların poşetle değil, uygun çöp kovalarıyla ve belirlenen saatlerde çıkarılması konusunda uyarıyor. Atıklar alındıktan sonra konteynerlerin cadde ve sokaklarda bırakılmaması, konteynerlerin kendi alanlarına çekilmesi isteniyor. Bu uygulamayla kötü görüntü ve koku ile çevre kirliliği ve konteynerlerin yaya ve araç trafiğine verebileceği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Esnafa ve vatandaşlara uyarılar:

Denetim sırasında ekipler, dükkan önlerinin ve kullanım alanlarının temiz tutulması gerektiğini hatırlatıyor; amaç sadece atık toplamak değil, ilçe genelinde ortak bir temizlik disiplininin oluşturulması. İş yeri önlerinin düzenli temizliği ve konteynerlerin toplandıktan sonra çekilmesi kent düzenine katkı olarak vurgulanıyor.

Başkan Mustafa Yalçın: "Temiz bir Talas için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şehrimizin temizliği hepimizin ortak sorumluluğu. Çöplerimizi belirlenen saatlerde ve uygun şekilde çıkarmak, konteynerlerimizi atıklar alındıktan sonra kendi alanımıza çekmek ve iş yerlerimizin önünü temiz tutmak kent düzenine önemli bir katkıdır. Talasımızı daha temiz ve yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe taşımak için hemşehrilerimizin desteğine güveniyoruz."

TALAS’TA CADDE VE SOKAKLARDA DÜZENSİZ ÇÖP GÖRÜNTÜSÜNE GEÇİT YOK. TALAS BELEDİYESİ, ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE ÇÖP DİSİPLİNİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDE YENİ BİR BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI BAŞLATTI. ÇEVRE ZABITA VE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ESNAF VE BİNA GÖREVLİLERİNİ EVSEL ATIKLARIN BELİRLENEN SAATLERDE ÇIKARILMASI VE ÇÖP KOVALARININ ATIKLAR ALINDIKTAN SONRA CADDE VE SOKAKLARDA BIRAKILMAMASI KONUSUNDA UYARIYOR.