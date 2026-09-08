Masa başı çalışma sindirim ve karaciğer sağlığını beklenmedik şekilde etkiliyor

hareketsizlik ve masa başı yaşamın görünmeyen etkileri:

Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümü uzmanları, masa başında uzun süre çalışanların sindirim ve metabolik sağlık açısından artan risklerle karşılaştığını belirtiyor. Uzm. Dr. Seray Çırkın Korgan, gün içinde tekrarlayan küçük hareketlerin ve doğru beslenme alışkanlıklarının reflü, gastrit ve karaciğer yağlanması gibi sorunların önlenmesinde kritik olduğunu vurguladı.

Gelişen teknolojiyle birlikte yaygınlaşan masa başı çalışma modeli; hareketsizlik, hızlı yemek yeme, yanlış oturma pozisyonu ve yoğun iş stresi gibi etmenleri beraberinde getiriyor. Bu faktörler tek tek farklı mekanizmalarla zarar verse de aynı kişide birden fazla problemi eş zamanlı ortaya çıkarabiliyor.

ortak risk faktörleri nasıl bir araya geliyor:

Uzm. Dr. Korgan’a göre reflü, gastrit ve karaciğer yağlanmasının mekanizmaları birbiriyle aynı değil: reflüde mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması; gastritte mide mukozasında iltihabi süreç; karaciğer yağlanmasında ise insülin direnci ve enerji fazlalığı sonucu karaciğer hücrelerinde yağ birikimi söz konusu. Ancak hareketsizlik, düzensiz beslenme, fazla kilo ve kronik stres gibi yaşam tarzı riskleri bu farklı mekanizmaları aynı kişide tetikleyebiliyor. Bu nedenle sorunları birbirinin doğrudan sebebi olarak görmek yerine, ortak metabolik ve yaşam tarzı risklerinin farklı organlarda oluşturduğu sıkıntılar olarak değerlendirmek gerekiyor.

oturma pozisyonu ve yemek hızı sindirimi nasıl bozuyor:

Bilgisayar başında öne doğru eğilerek oturmak karın içi basıncını artırır; dolayısıyla mide doluyken bu mekanik baskı mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca öğle öğünlerinin çok hızlı tüketilmesi yeterli çiğnemeyi engellediği için gıdaların sindirim enzimleriyle temasını azaltır ve sindirim güçlüğüne yol açar. Hızlı yemek yemek, mide duvarının gerilmesine; bunun sonucu şişkinlik, hazımsızlık ve reflü yakınmalarının artmasına neden olabilir. Uzm. Dr. Korgan, yemek sonrasında hemen öne eğilerek çalışmak yerine dik durmanın ve yemek sonrası 10–15 dakikalık hafif tempolu yürüyüşlerin sindirim hareketlerini desteklediğini belirtti.

kilonun tek gösterge olmadığı uyarısı:

Uzman, baskülde normal görünen kilonun metabolik olarak tamamen sağlıklı olunduğu anlamına gelmediğini ifade etti. Masa başında uzun saatler hareketsiz kalmak kasların glukoz ve yağ metabolizmasındaki rolünü zayıflatır; düzensiz beslenme ve fazla kalori alımı eşlik ederse kişi kilo almadan da insülin direnci geliştirebilir. Bu durumda karaciğer hücrelerine daha fazla yağ asidi ulaşır ve karaciğerde yağ birikimi başlar. Bu yüzden risk değerlendirmesinde sadece vücut ağırlığına değil, bel çevresine, organ çevresi yağlanmasına, kas kütlesine, insülin duyarlılığına ve fiziksel aktivite düzeyine bakmak gerektiği vurgulandı.

Uzm. Dr. Korgan, her saat başı ayağa kalkıp kısa yürüyüşler yapmanın ve gün içinde mikro hareketleri artırmanın insülin duyarlılığını yükselterek karaciğer sağlığı ve genel metabolizma üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyledi.

ne zaman doktora başvurulmalı:

Geçmeyen ya da tekrarlayan mide yanması, şiddetli karın ağrısı, yutma güçlüğü, açıklanamayan kilo kaybı veya dışkıda kan gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka tıbbi değerlendirme gerektiğine dikkat çekildi. Masa başında çalışmak modern yaşamın bir parçası olabilir ancak hareketsizlik ve kronik stres bu yaşam biçiminin zorunlu sonuçları olmamalıdır. Gün içine serpiştirilecek küçük hareketler ve düzenli beslenme alışkanlıkları sağlık üzerinde belirgin farklar yaratabilir.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ'NDEN UZM. DR. SERAY ÇIRKIN KORGAN