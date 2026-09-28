Bayburt'ta iki kurumun veda gecesi

vedaya ilişkin program

Bayburt'ta görev süreleri sona eren İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile İl Müftüsü Bayram Danacı için kent merkezinde bir veda yemeği düzenlendi. Program, kurumlar arası iş birliğinin ve hizmet dönemlerinin değerlendirilmesine olanak tanıdı.

katılımcılar:

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ile kentte görev yapan kamu kurumlarının yöneticileri ve güvenlik birimlerinin temsilcileri katıldı. Katılımcılar, her iki isimle tek tek vedalaşarak çalışmalarına teşekkür etti.

görev değişikliği ve teşekkürler:

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Barış Erkol'ün Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Bayram Danacı'nın ise Zonguldak İl Müftülüğü'ne atandığı açıklandı. Programda Erkol ve Danacı'nın Bayburt'a yaptıkları katkılar, yürüttükleri projeler ve kurumlar arası koordinasyondaki rolleri için teşekkür edildi.

Veda konuşmalarında iki isim de kentteki görev süreleri boyunca elde edilen deneyimlerin önemine vurgu yaptı. Katılımcılar yeni görevlerinde başarı dileklerini ileterek, Bayburt'ta kurulan iş birliği ilişkilerinin devam etmesini temenni etti. Veda yemeği, samimi sohbetler ve anı paylaşımlarıyla sona erdi.

ERKOL VE DANACI İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ