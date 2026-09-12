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Bayburt'ta kaçak sigara üretimine baskın: 38 kilogram tütün ve 18.240 makaron ele geçirildi

Bayburt'ta KOM ekipleri 38 kg açık tütün, 12.400 boş ve 5.840 dolu makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirdi; K.C., A.C. ve İ.C. hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayburt'ta kaçak sigara üretimine baskın: 38 kilogram tütün ve 18.240 makaron ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada sigara imalatında kullanılan makine ve malzemeler ile birlikte önemli miktarda tütün ve makaron ele geçirildi.

ele geçirilen ekipman ve miktarlar:

Operasyonda 1 elektronik sigara sarma makinesi, 6 manuel sigara sarma makinesi, 1 kompresör ve 1 jeneratör ele geçirildi. Ayrıca 12.400 boş makaron, 5.840 dolu makaron ve 38 kilogram açık tütün bulundu; toplam makaron sayısı 18.240 olarak kayda geçti.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında K.C., A.C. ve İ.C. isimli üç şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

BAYBURT’TA 38 KİLO AÇIK TÜTÜN VE 18 BİN 240 DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

BAYBURT’TA 38 KİLO AÇIK TÜTÜN VE 18 BİN 240 DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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