Kozanlı çocuklardan yangınzedelere el uzatan mahalle tezgâhı

Mahalle önünde örnek dayanışma

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan çocuklar, orman yangınında evleri ve ahırları zarar gören komşuları için örnek bir dayanışma sergiledi. 8 Eylül'de başlayan ve 11 Eylül'de kontrol altına alınan yangının etkilediği ailelere destek olmak amacıyla Karacaoğlan Mahallesi 11062 Sokak önünde tezgâh kurdular.

Çocuklar, annelerinin hazırladığı poğaça, kek ve simit ile limonata ve şerbet gibi içecekleri satarak elde edecekleri geliri, resmi yardım kanalına ulaştırmak üzere Kozan Kaymakamlığı'na teslim edeceklerini belirtti.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle sakinlerinden Harun Abdullah Baysal, çocukların davranışından dolayı duygulandığını ifade etti: "Mutlu oldum, duygulandım. Bizim milletimiz yardımseverdir, dayanışma ruhu içerisindedir. Depremde de yaşadık, gördük. Bugün bölgemizdeki yangınlar için gençlerimiz satış yaparak gelirini yangın bölgesine vereceklerinden dolayı mutluyum. Ailelerine, gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ahmet Hakan Temizkan da çocukların girişimini övdü: "Bu yaşta böyle düşünmek güzel. Teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Çocukların motivasyonu ve satış detayları:

Projede yer alan çocuklardan Ahsen Ünal, amaçlarını kısa ve net biçimde anlattı: "Arkadaşlarımla böyle bir proje düşündük. İnsanlara yardım edeceğiz. Simit, poğaça ve içecekler satıp yangında zarar görenlere yardım edeceğiz" dedi. Alya Özcan ise aileleriyle birlikte hareket ettiklerini belirterek, "İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğimiz için yangın bölgesindeki çocuklara ve ailelere destek olmak istiyoruz. Limonata, şerbet ve simit satıyoruz" diye konuştu.

Mahallede kurulan tezgâh, hem mağdur ailelere doğrudan destek sağlama niyetini hem de yerel toplumun dayanışma refleksini göstermesi açısından dikkat çekiyor. Çocukların küçük gelirleri bir araya gelerek afet sonrası toparlanma sürecine katkı sunmayı hedefliyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE 8 EYLÜL’DE BAŞLAYIP 11 EYLÜL’DE KONTROL ALTINA ALINAN ORMAN YANGININDA EVLERİ VE AHIRLARI ZARAR GÖREN VATANDAŞLAR İÇİN ÇOCUKLAR MAHALLERİN DE ÖRNEK BİR DAYANIŞMA SERGİLEDİ.