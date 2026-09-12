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Palamut rağbeti tezgahları canlandırdı

Karadeniz'de palamut bolluğu tezgahlara yansıdı; orta boy tanesi 50 TL'ye gerilerken mezgit, hamsi, istavrit ve barbun kilo başına 100 TL'den satılıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

Palamut rağbeti tezgahları canlandırdı

Karadeniz'de palamut bolluğu tezgahlara yansıdı

Karadeniz'de devam eden av verimliliği tezgâhlara indirim olarak yansıdı. Geçen hafta 80 TL seviyesinden satılan orta boy palamutun tanesi bu hafta 50 TL'ye geriledi. Kiloluk palamutlar ise 90 TL fiyatla raflarda yerini aldı.

Tezgahlarda fiyatlar ve talep:

Palamutun yanı sıra mezgit, hamsi, istavrit ve barbun da tezgâhlarda kilo başına 100 TL fiyatla satışa sunuluyor. Uygun fiyatlar vatandaşın ilgisini çekiyor; en çok talep gören tür palamut oluyor ve müşteriler sıklıkla 10–20 adet arasında alım yapıyor.

Vatandaşlar genel olarak balık fiyatlarının diğer et ürünlerine kıyasla ekonomik olduğunu belirtiyor; bazıları fiyatları özetlerken "Bedavadan biraz daha pahalı" ifadesini kullanıyor.

Balıkçı değerlendirmesi ve satış yoğunluğu:

Balıkçı Onurcan Köse bolluğun sürdüğünü ve sezonun en düşük fiyatlarının görüldüğünü aktardı. Köse, "Palamut bolluğu devam ediyor. Tanesini 50 TL'den satıyoruz. 250 kasa palamut getirdik" diyerek satış hacmini paylaştı. Hafta içi ortalama 150 kasa, hafta sonu ise günde 200–250 kasa satış gerçekleştiğini söyledi.

Köse, maliyet unsurlarına dikkat çekerek palamut fiyatının daha da düşmesinin zor olduğunu vurguladı: "Palamut 50 TL'nin aşağısına da düşmez. Maliyetler yüksek. Balıklar denizden bedava alınıyor ancak yakıt, vergi, işçi ve lojistik masrafları nedeniyle fiyatın 50 TL'nin altına düşmesi mümkün değil."

Öte yandan kafes balıklarında fiyatlar şu şekilde: alabalık kilosu 150 TL, somon kilosu 200 TL, çipura ve levrek ise kilosu 450 TL olarak tezgâhlarda yer alıyor.

BU SEZON HEM BALIKÇILARIN HEM DE VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN PALAMUTTA BOLLUK DEVAM EDİYOR....

BU SEZON HEM BALIKÇILARIN HEM DE VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN PALAMUTTA BOLLUK DEVAM EDİYOR. GEÇEN HAFTA 80 TL’DEN SATILAN ORTA BOY PALAMUDUN ADETİ 50 TL’DEN SATILIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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