Prensesin adını taşıyan göçmen leylek karaman’da ölü bulundu

İsveç’ten başlayan göç yolculuğu Karaman’da sonlandı

İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın Temmuz ayında bizzat halkalayıp adını verdiği vericili yavru leylek, Afrika’ya doğru başlayan göçünde yaklaşık 3 bin 500 kilometre uçtuktan sonra Karaman’da ölü bulundu. Vericiden gelen sinyalin bir noktada sabitlenmesi sonrası bölgeye yönelenler, yavru leyleğin cansız bedenine ulaştı.

Veri takibi ve yerel müdahale:

Prensesin halkaladığı leyleğin hareketleri, taşıdığı verici sayesinde İsveç, Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergâhı izlenerek takip edildi. Vericiden Karaman’daki sabit sinyal sonrasında yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medya üzerinden bölge halkına çağrı yaptı; gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen noktada leylek bulundu.

Bölgede toplu ölümler ve olası nedenler:

Yapılan incelemelerde aynı bölgede toplam 6 ölü leylek daha tespit edildi. Kuşların ölüm nedeni resmi açıklamayla kesinleşmemekle birlikte, yapılan değerlendirmelerde elektrik akımına kapılma ihtimali üzerinde duruluyor. Leylek üzerindeki halka bilgileri İsveçli araştırmacılara ulaştırıldı ve konuya ilişkin yerel yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, halkalama programları ve göç yollarının izlenmesine dair çalışmaların hem uluslararası koordinasyonun önemini hem de yerel müdahalenin kritik rolünü bir kez daha gösterdi.

İSVEÇ VELİAHT PRENSESİ VİCTORİA’NIN KENDİ ELLERİYLE HALKALAYIP ADINI VERDİĞİ YAVRU LEYLEK, AFRİKA’YA GÖÇ YOLCULUĞUNDA YAKLAŞIK 3 BİN 500 KİLOMETRE UÇTUKTAN SONRA KARAMAN’DA ÖLÜ BULUNDU.