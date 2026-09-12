Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Prensesin adını taşıyan göçmen leylek karaman’da ölü bulundu

İsveç veliaht prensesi Victoria’nın halkaladığı vericili leylek, 3 bin 500 km sonra Karaman’da ölü bulundu; bölgede altı leylek daha tespit edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Prensesin adını taşıyan göçmen leylek karaman’da ölü bulundu

İsveç’ten başlayan göç yolculuğu Karaman’da sonlandı

İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın Temmuz ayında bizzat halkalayıp adını verdiği vericili yavru leylek, Afrika’ya doğru başlayan göçünde yaklaşık 3 bin 500 kilometre uçtuktan sonra Karaman’da ölü bulundu. Vericiden gelen sinyalin bir noktada sabitlenmesi sonrası bölgeye yönelenler, yavru leyleğin cansız bedenine ulaştı.

Veri takibi ve yerel müdahale:

Prensesin halkaladığı leyleğin hareketleri, taşıdığı verici sayesinde İsveç, Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergâhı izlenerek takip edildi. Vericiden Karaman’daki sabit sinyal sonrasında yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medya üzerinden bölge halkına çağrı yaptı; gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen noktada leylek bulundu.

Bölgede toplu ölümler ve olası nedenler:

Yapılan incelemelerde aynı bölgede toplam 6 ölü leylek daha tespit edildi. Kuşların ölüm nedeni resmi açıklamayla kesinleşmemekle birlikte, yapılan değerlendirmelerde elektrik akımına kapılma ihtimali üzerinde duruluyor. Leylek üzerindeki halka bilgileri İsveçli araştırmacılara ulaştırıldı ve konuya ilişkin yerel yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, halkalama programları ve göç yollarının izlenmesine dair çalışmaların hem uluslararası koordinasyonun önemini hem de yerel müdahalenin kritik rolünü bir kez daha gösterdi.

İSVEÇ VELİAHT PRENSESİ VİCTORİA’NIN KENDİ ELLERİYLE HALKALAYIP ADINI VERDİĞİ YAVRU LEYLEK...

İSVEÇ VELİAHT PRENSESİ VİCTORİA’NIN KENDİ ELLERİYLE HALKALAYIP ADINI VERDİĞİ YAVRU LEYLEK, AFRİKA’YA GÖÇ YOLCULUĞUNDA YAKLAŞIK 3 BİN 500 KİLOMETRE UÇTUKTAN SONRA KARAMAN’DA ÖLÜ BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emek hareketi 12 Eylül'ün izleriyle hesap istiyor: HAK-İŞ'in çağrısı
images

Kırıkkale'de durumu ağırlaşan iki çocuk ambulans helikopterle Ankara'ya gönderil...
images

Kimya sektörü ABD ve yeni pazarlarda büyüme arayışına girdi
images

Genç sürücünün bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi

Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda uluslararası buluşmaya dönüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı