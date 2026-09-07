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Bayburt'ta Kırklartepe barajı sulamasında son aşamaya doğru

DSİ yetkilileri ve Sayıştay başdenetçileri, Kırklartepe Barajı sulama inşaatında son durumu yerinde inceledi; proje 57 bin 700 dekarı sulayacak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta Kırklartepe barajı sulamasında son aşamaya doğru

Kırklartepe barajı sulaması projesinde son durum:

Bayburt’un önemli sulama yatırımlarından biri olan Kırklartepe Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında proje, 57 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak şekilde planlanıyor.

Denetim heyeti sahada incelemelerde bulundu:

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla ile Sayıştay Başkanlığı Başdenetçileri Sinem Yalçın ve İslam Kandemir, Kırklartepe Barajı sulama inşaatında incelemelerde bulundu. Heyete, DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur da eşlik etti.

İlerleme ve planlanan çalışmalar:

Sahadaki denetimde, sulama inşaatında gelinen aşama ele alındı. Heyet, proje kapsamında bundan sonraki süreçte yapılacak imalatlar ile sahadaki uygulama ve iş programlarını değerlendirdi.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların takip edilmesi ve projenin planlanan takvime uygun şekilde tamamlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. İncelemeler, uygulama kalitesinin ve ilerleme raporlarının yerinde tespiti amacıyla gerçekleştirildi.

BAYBURT’TA TARIM ARAZİLERİNİ SUYA KAVUŞTURACAK PROJEDE SON DURUM İNCELENDİ

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Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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