Bayburt'ta kısa sürede bastıran dolu sokakları beyaza çevirdi

kısa süreli dolu ve sağanak etkisini gösterdi:

Bayburt'ta öğleden sonra yaklaşık 10 dakika süren gök gürültülü sağanak sırasında, fındık büyüklüğünde dolu taneleri etkili oldu. Yağışın yoğunluğu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

sokaklarda kış manzarası oluştu:

Dolu tanelerinin evlerin önlerinde ve sokaklarda birikmesi, kent merkezinde kısa süreliğine kış manzaralarını andıran görüntüler yarattı. Kısa sürede bastıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve vatandaşlar ile sürücüler için ulaşım koşullarını zorlaştırdı.

meteorolojiden uyarı ve olası su baskınları:

Dolu ve sağanağın bu denli etkili olması, yağışın devam etmesi halinde su baskınları yaşanabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise kentte gök gürültülü sağanak yağışların pazar gününe kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bayburt’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı