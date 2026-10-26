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Bayburt'ta kurumlar voleybol turnuvasında birlik mesajı verdi

4. Kamu Spor Projeleri voleybol il birinciliği Bayburt'ta tamamlandı. Bayburt Valiliği birinci, Fen Lisesi ikinci oldu; dostluk ve rekabet öne çıktı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bayburt'ta kurumlar voleybol turnuvasında birlik mesajı verdi

turnuva ve katılımcılar:

Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği müsabakaları Bayburt'ta sona erdi. Bayburt Valiliği takımının birinci olduğu turnuvada, Fen Lisesi ikinci olarak kürsüye çıktı. Organizasyona kamu kurumlarında görev yapan birçok çalışan katılarak ilçeler ve birimler arasında kıyasıya mücadele edildi.

müsabaka atmosferi ve sporcu ruhu:

Maçlar boyunca rekabet yüksek olurken, sporun birleştirici yönü ön plana çıktı. Katılımcılar hem saha içi performanslarıyla hem de dostane yaklaşımlarıyla turnuvanın amacına hizmet etti. Seyirciler ve takım yetkilileri müsabakaların fair play ruhu içinde tamamlandığını belirtti.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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