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Bayburt'ta lise öğrencileri Kızılay'ın dayanışma ve gönüllülük rolünü keşfetti

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde öğrenciler, Kızılay'ın insani yardım, gönüllülük ve afet dönemindeki rollerine dair kapsamlı bilgi aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 08:32

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt'ta lise öğrencileri Kızılay'ın dayanışma ve gönüllülük rolünü keşfetti

Kızılay çalışmaları öğrencilere aktarıldı

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Kızılay Kulübü organizasyonuyla Bayburt Kızılay Şubesi temsilcileri ve gönüllüleri yer aldı. Seminerde katılımcılara kurumun kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri detaylı şekilde anlatıldı.

yardım faaliyetleri ve afet bilgisinin önemi:

Sunumlarda, Kızılay'ın afet dönemlerinde üstlendiği görevler ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı destekler ele alındı. Katılımcılara, afet yönetimi süreçleri ve sahadaki uygulamalar hakkında temel bilgiler verildi; bu anlatımda gönüllülerin çalışmalardaki katkısı özel olarak vurgulandı.

gönüllülük ve toplumsal dayanışma mesajı:

Program boyunca öğrencilere yardımlaşma, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin önemi anlatıldı. Bireysel katkıların iyilik hareketlerinin büyümesindeki yeri üzerinde durularak, gençlerin topluma katılmalarının somut faydaları aktarıldı.

Seminerin sonunda öğrencilerin merak ettikleri sorular temsilciler tarafından yanıtlandı ve katılımcılara gönüllü olma süreçleri hakkında yönlendirmeler yapıldı. Etkinlik, okul ve Kızılay arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE KIZILAY’IN FAALİYETLERİ ANLATILDI

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE KIZILAY’IN FAALİYETLERİ ANLATILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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