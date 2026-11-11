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Bayburt'ta sosyal hizmetlerde koordinasyon ve erişim öncelikli gündem

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yapılan aylık toplantılarda, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hizmetlerinin işleyişi ve yönlendirme süreçleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 08:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta sosyal hizmetlerde koordinasyon ve erişim öncelikli gündem

Bayburt aile ve sosyal hizmetler müdürlüğü'nde değerlendirme toplantıları

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, Sosyal Hizmet Merkezi personeli ile düzenlenen aylık olağan toplantılarda, kurumun sahadaki hizmet akışı ve öncelikli müdahale alanları gözden geçirildi. Toplantılarda ailelerin sosyal hizmetlerden yararlanması, çocukların korunması ve desteklenmesi, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumu ile sosyal destek başvurularının işleyişi temel gündem maddeleri olarak ele alındı.

hizmetlere erişim ve süreç iyileştirme:

Katılımcılar, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve mevcut başvuru süreçlerinin etkinliğinin artırılması üzerinde durdu. Değerlendirmede, başvuru kabulünden hizmete yönlendirmeye kadar geçen sürecin hızlandırılması, koordinasyonun güçlendirilmesi ve kurum içi iletişimin geliştirilmesi için öneriler paylaşıldı. Ayrıca saha tespitleri ve yönlendirme mekanizmalarının daha iyi işler hale getirilmesi amacıyla tecrübe ve uygulama örnekleri tartışıldı.

kadın hizmetleri değerlendirmesi:

İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan ile Şube Müdürü Mehtap Ekici in katılımıyla yapılan Kadın Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda, kadınlara sunulan sosyal destek ve danışmanlık hizmetleri ele alındı. Toplantıda haklar konusunda bilgilendirme faaliyetleri, başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendirilmesi ve destek ağlarının etkin kullanımı üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Toplantı notları, hizmet sunumunda sürekliliğin sağlanması ve yerel ihtiyaçlara uygun müdahale modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde kayda geçirildi. Kurum yetkilileri, düzenli toplantılarla hem personel koordinasyonunu güçlendirmeyi hem de başvuru sahiplerine daha hızlı ve doğru yönlendirme yapılmasını hedeflediklerini bildirdi.

SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARI TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ

SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARI TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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