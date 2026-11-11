Bayburt'ta öğrencilerle Kudüs'ün tarihî ve kültürel önemi ele alındı

Program özeti:

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile Mirasımız Kudüs Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen Kudüs Benimdir projesi kapsamında bir söyleşi düzenlendi. Programa konuşmacı olarak Vahdettin Dumanoğlu katıldı ve öğrencilerle Kudüs'ün farklı boyutları üzerine kapsamlı bir sohbet yapıldı.

Kudüs'ün çok katmanlı mirası:

Söyleşide Kudüs'ün tarihî, dini ve kültürel önemi ön plana çıkarıldı; şehrin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve bu çok katmanlı yapının hem somut hem de kültürel miras açısından taşıdığı değere vurgu yapıldı. Katılımcılara şehrin ortak hafıza olarak İslam dünyasındaki yeri anlatıldı.

Mescid-i Aksa'nın dini rolü:

Programda Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olması ve Miraç hadisesi nedeniyle taşıdığı manevi önem detaylı şekilde ele alındı. Bu konular, öğrencilerin dini hafıza ve ritüeller bağlamında Mescid-i Aksa'yı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak biçimde açıklandı.

Gençlerle diyalog ve farkındalık:

Öğrencilerle yapılan sohbetlerde genç nesillerde tarihi ve kültürel mirasa yönelik farkındalığın güçlendirilmesi amaçlandı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte öğrencilerin merak ettiği sorular soru-cevap bölümünde yanıtlandı ve program bu bölümün ardından sona erdi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERLE KUDÜS ÜZERİNE SÖYLEŞİ YAPILDI